Medie: Storbritannien forbyder salg af benzinbiler fra 2030

Ifølge avisen Financial Times vil premierminister Boris Johnson annoncere forbuddet i næste uge.

Storbritannien planlægger at forbyde salg af nye benzil- og dieselbiler fra 2030 - fem år før det ellers har været planlagt.

Premierminister Boris Johnson forventes at annoncere forbuddet i næste uge, skriver avisen Financial Times lørdag.

Storbritannien havde oprindeligt planlagt at forbyde salget af nye benzin- og dieselbiler fra 2040 som en del af arbejdet med at reducere landets CO2-udslip.

I februar rykkede Boris Johnson forbuddet frem til 2035.

Men unavngivne industri- og regeringskilder siger ifølge Financial Times, at Johnson har tænkt sig at flytte datoen igen til 2030.

Det vil han ifølge mediet gøre i en tale om miljøpolitik, som han skal holde i næste uge.

Lørdag skrev mediet BBC om lignende planer uden at henvise til nogen kilder.

En talskvinde i Downing Street, som er regeringens hovedkvarter i London, vil ifølge Financial Times ikke kommentere historien eller indholdet af Boris Johnsons kommende tale.

Financial Times skriver, at forbuddet i 2030 ikke forventes at gælde hybridbiler, der kører på en blanding af strøm og benzin.

Denne type biler vil ifølge avisen stadig kunne bile solgt i Storbritannien indtil 2035.

Et forbud mod salg af benzin- og dieselbiler vil ændre Storbritanniens bilindustri markant.

Branchetal viser, at benzin- og dieselbiler har udgjort 90 procent af alle bilsalg i Storbritannien i år. Til sammenligning udgør rent elektriske biler kun 1,4 procent af salget.

Hybridbiler af forskellige varianter udgør resten af salget.

I Danmark forhandler regeringen og Folketingets partier for tiden om grøn omstilling af transportsektoren, der står for en tredjedel af Danmarks samlede klimabelastning.

Et udkast til en politisk aftale, som Information er i besiddelse af, viste i begyndelsen af november, at regeringen går efter at få 700.000 grønne biler på de danske veje i 2030.

