Medie: Svensk ambassade i Beirut udsat for mislykket bombeangreb

Den svenske ambassade i Libanons hovedstad, Beirut, har været udsat for et mislykket attentat natten til torsdag.

Det skriver den svenske avis Expressen. Avisen henviser til en unavngiven politikilde.

Ukendte gerningsmænd har ifølge politikilden kastet, hvad der formodentlig var en molotovcocktail mod ambassadens hovedindgang.

Den detonerede ikke, men blev fjernet på stedet af bombeteknikere, siger kilden til Expressen.

En molotovcocktail er en hjemmelavet brandbombe. Den består typisk af en glasflaske, der er fyldt med en brandbar væske, samt en klud, der fungerer som lunte og leder ild ned til væsken.

Ifølge Expressens kilde kan det mislykkede angreb have noget med den seneste tids uro over koranafbrændinger at gøre.

Politiet i Beirut vil for nuværende ikke udtale sig om hændelsen, skriver den svenske avis.

I løbet af foråret og sommeren har der været en række koranafbrændinger i Danmark og i Sverige. De har vakt stor vrede i mange overvejende muslimske lande.

Det svenske medie SVT henviser desuden til det libanesiske dagblad Annahar. Her står der ifølge SVT, at meget tyder på, at koranafbrændingerne er motivet bag angrebet.

Expressen forsøger at få en kommentar det svenske udenrigsministerium.

/ritzau/