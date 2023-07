Medie: Trump har brugt 272 millioner kroner på retssager i 2023

Der er sagen om tys-tys-pengene til pornoskuespillerinden Stormy Daniels. Og sagen om de tilbageholdte hemmelige dokumenter. Og den om at forsøge at underkende resultatet af præsidentvalget i 2020.

Retssagerne mod USA's tidligere præsident Donald Trump er mange. Og det er advokatsalærerne også, skriver den amerikanske avis Washington Post.

Hans politiske kampagneorganisation, det man kalder en pac i USA, ventes mandag at indgive papirer for udgifter på 40,2 millioner dollar i forbindelse med retssagerne alene i første halvår af 2023.

Det svarer til 272,2 millioner danske kroner. Pengene er gået til advokater og rådgivere i forbindelse med sagerne.

Informationerne er bragt af Washington Post. Avisen hævder at have fået det at vide fra kilder med kendskab til sagen, som har udtalt sig anonymt.

