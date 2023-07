Medie: Twitter truer med at sagsøge Meta for ny platform

Twitter truer med at sagsøge et andet stort amerikansk it-selskab, Meta, for at have lanceret det nye sociale medie Threads.

Det skriver mediet Semafor.

Det er kommet i besiddelse af et brev, som en af Twitters advokater ifølge mediet har sendt til Metas øverste chef, Mark Zuckerberg.

Her hævder advokat Alex Spiro, at Meta bevidst har ansat et større antal af Twitters tidligere medarbejdere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Disse eksansatte kender til Twitters erhvervshemmeligheder, og Meta har brugt den fortrolige information, lyder det videre.

Ægtheden af brevet er ikke umiddelbart bekræftet.

- Twitter har til hensigt at håndhæve dets rettigheder på streng vis i forhold til intellektuel ejendom og forlanger, at Meta omgående sørger for at stoppe med at bruge Twitters forretningshemmeligheder, skriver Alex Spiro i det brev, som Semafor er kommet i besiddelse af.

Det amerikanske medie ABC News skriver desuden, at Twitter har sendt et såkaldt cease-and-desist-brev til Meta på grund af den nye platform.

Mediet skriver det på baggrund af kilder, der har kendskab til brevet.

Et cease-and-desist-brev er et juridisk dokument, hvor man giver nogen en ordre om at ophøre med og fremover afstå fra at gøre noget.

Meta har afvist beskyldningerne, skriver det tyske nyhedsbureau dpa. Selskabet bekræfter, at flere tidligere Twitter-ansatte nu arbejder hos Meta. Men de har ikke haft noget at gøre med udviklingen af Threads, lyder det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Twitters ejer, Elon Musk, fyrede tusindvis af ansatte, da han overtog selskabet i oktober sidste år, skriver dpa.

Mange af dem har siden fundet andet arbejde i tech-sektoren.

Natten til torsdag dansk tid lancerede Meta det nye forum Threads i hundredvis af lande, herunder USA og Storbritannien.

Torsdag aften dansk tid er der registreret 30 millioner brugere.

Threads er forbundet til det sociale medie Instagram, som også ejes af Meta og har over en million brugere. At Threads er forbundet med Instagram ses som et betydeligt boost for tilgangen af nye brugere, skriver dpa.

Appen er endnu ikke tilgængelig i EU på grund af regler om datasikkerhed.

/ritzau/