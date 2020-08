Mediemogulen Jimmy Lai er løsladt i Hongkong

Lai forlod sent tirsdag en politistation i Hongkong. Han blev tiljublet af tilhængere, da han var på fri fod.

Mediemogulen og milliardæren Jimmy Lai, som er en udtalt kritiker af det kinesiske styre i Hongkong, er blevet løsladt af politiet mod kaution.

Lai forlod sent tirsdag en politistation i Hongkong. Han blev tiljublet af tilhængere uden for politistationen. Det skriver AFP.

Lai er en af Hongkongs mest profilerede entreprenører og demokratiforkæmpere. Han blev anholdt tidligt mandag, hvor han fik at vide, at han var under mistanke for at samarbejde med udenlandske magter i forbindelse med en omstridt sikkerhedslov, som Kina indførte i Hongkong i juni.

Jimmy Lai er indehaver af tabloidavisen Apple Daily. Han blev anholdt med to af sine sønner og mindst fem eller seks andre mænd.

Han er en udtalt kritiker af det kinesiske styre, og han har spillet en central rolle for den prodemokratiske bevægelse i Hongkong.

I et interview med Reuters i maj fastslog Lai, at han ville blive i Hongkong og fortsætte med at kæmpe for demokratiet, selv om han forventede at være et af målene for den nye sikkerhedslov.

I slutningen af februar blev Jimmy Lai anholdt og sigtet for ulovligt at have deltaget i en forbudt demonstration mod regeringen i Hongkong den 31. august sidste år.

Tilbage i 2014 blev Jimmy Lai også anholdt, efter at han nægtede at forlade en prodemokratisk demonstration i Hongkong.

I slutningen af juli anholdt Hongkongs politi fire yngre studerende for mistanke om brud på sikkerhedsloven. Det var første gang, at loven blev anvendt til anholdelser, som ikke har forbindelse til demonstrationer.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, og den nationale sikkerhedsrådgiver, Robert O´Brien, har kritiseret anholdelsen af den prodemokratiske avisejer.

/ritzau/AFP