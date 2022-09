Medier: Efter spekulationer er Putins tale udsat til onsdag

Den russiske præsident Vladimir Putins tale til nationen er blevet udskudt til onsdag morgen.

Det skriver flere internationale medier, herunder The Guardian og Sky News.

Der hersker dog stadigvæk stor usikkerhed om det eksakte tidspunkt.

Sky News skriver, at det russiske medie Baza oplyser, at Putin taler klokken 08 dansk tid. Ifølge mediet Russia Forbes skal talen finde sted onsdag klokken 07 dansk tid, skriver The Guardian.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tirsdag aften var det forventet, at Putin ville tale til nationen, men den russiske præsident lod vente på sig.

Der er forud for talen spekuleret i, at Putin kan finde på at annoncere russisk mobilisering og fuld krig mod Ukraine, skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Russia Forbes citerer to unavngivne kilder i den russiske regering, som oplyser, at talen sendes, "når Fjernøsten vågner op", skriver The Guardian.

Også Sergei Markov, en tidligere rådgiver tæt på Putin, oplyser via det sociale medie Telegram, at talen er udskudt, skriver Sky News.

En redaktør fra det russiske statsmedie RT har til opslaget kommenteret "gå i seng", skriver det britiske medie.

Det står ikke klart, hvorfor talen er blevet udskudt.

Ifølge Sky News talte Putin sidst til det russiske folk 24. februar på dagen for landets invasion af Ukraine.

Den forventede tale kommer, kort efter at russiskstøttede separatister har oplyst, at man i Donetsk og Luhansk vil holde folkeafstemninger. Her skal indbyggere tage stilling til, om de vil erklære sig russiske.

De to regioner, der tilsammen udgør Donbas, vil angiveligt afholde folkeafstemningerne 23. og 27. september.

Begge regioner var allerede inden Ruslands invasion af Ukraine beboet af prorussiske separatister.

Også regionerne Zaporizjzja og Kherson har planer om folkeafstemninger.

Ifølge Sky News vil Putins tale også handle om folkeafstemninger.

/ritzau/