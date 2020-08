Medier: Irsk EU-kommissær trækker sig efter kritik af golfmiddag

Phil Hogan kritiseres for at have deltaget i middag med 82 gæster og dermed overtræde coronarestriktioner.

Den irske EU-handelskommissær, Phil Hogan, vil trække sig fra posten, efter at han er kommet i alvorlig modvind grundet sin deltagelse ved en golfmiddag i sidste uge.

Det siger hans talsmand ifølge nyhedsbureauet Reuters og det irske medie RTÉ.

Phil Hogan er kommet i fokus, siden det kom frem, at han var en af 82 deltagere ved en middag arrangeret af det irske parlaments golfforening.

Middagen fandt sted mindre end 24 timer efter en udmelding fra regeringen om nye coronarestriktioner, der blev indført for at bremse smittespredningen.

Blandt restriktionerne var et forbud mod "formelle eller uformelle begivenheder eller fester" på hotelrestauranter.

Gæsterne ved den pågældende middag sad ifølge flere medier ved ti-personers borde og overtrådte dermed restriktionerne.

/ritzau/