Medierådet for Børn og Unge: TikTok er ikke et sikkert sted at være

Det sociale medie TikTok er ikke et sikkert sted for børn og unge at være.

Det siger forperson for Medierådet for Børn og Unge Miriam Michaelsen til DR Ultra Nyt.

- Det er en klar opfordring til, at man forholder sig til, hvordan man passer bedst på sig selv – enten ved at slette appen eller gå ind og ændre i indstillingerne, siger hun til DR.

Meldingen kommer, efter Center for Cybersikkerhed tidligere har frarådet ansatte i staten at have TikTok på deres tjenestetelefoner.

Medierådet for Børn og Unge er nedsat af kulturministeren og beskæftiger sig blandt andet med aldersmærkning af film.

Rådet vejleder også om spil og formidler viden og materialer om børn og unges brug af digitale medier.

I sin vurdering af TikTok lægger Medierådet ifølge DR vægt på, at mediet høster store mængder data, at der bliver delt ulovligt og skadeligt indhold, og at tjenesten anvender forretningsmodeller og mekanismer, som fastholder sine brugere.

Hvis man er på TikTok, eller er forælder til et barn, der er, er det ifølge Medierådet en god idé orientere sig i telefonens og tjenestens indstillinger om privatliv og sikkerhed for at beskytte sine data bedst muligt.

TikTok har over en milliard brugere på verdensplan.

Mediet er udviklet og ejet af det kinesiske selskab ByteDance.

Selskabet har afvist beskyldninger om, at data, der afgives til det sociale medie, videregives til styret i Beijing.

I Danmark har flere ministerier - herunder Statsministeriet - og kommuner forbudt de ansatte at bruge det kinesiske sociale medie.

Derudover frarådes det for både medlemmer og ansatte i Folketinget og hos flere medier.

EU-Kommissionen og EU-Parlamentet har også forbudt brugen af TikTok. Det samme har Det Hvide Hus i USA - gældende for alle ansatte.

