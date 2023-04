Medina er blandt artisterne på årets Grøn-turné

Når Grøn løber af stablen i slutningen af juli, bliver det med en af de mest kendte popnavne herhjemme.

For Medina bliver en af de artister, der kommer til at optræde på turnéen.

Det annoncerer Grøn i en pressemeddelelse.

- Jeg glæder mig til at komme rundt med hele holdet. Jeg glæder mig til at danse igen, og jeg glæder mig til at komme hjem på Grøn, siger Medina.

Sangerinden er kendt for sange som "Jalousi", "For Altid" og "Kun For Mig". Det er syvende gang hun optræder på Grøn.

Hun er ikke det eneste nye navn, der er blevet tilføjet til musikprogrammet.

Publikum får også mulighed for at opleve rapperen Artigeardit, som altså også tager del i turnéens 40-års fødselsdag. Det er første gang, at han kan opleves på Grøn.

Rapperens seneste album, "Længe Leve" udkom tidligere på året, og han har lavet musik med blandt andre kollegaen Kesi.

- Jeg vil fejre Grøns 40 år ved at give den fuld gas på scenen og sørge for, at alle har en fest.

- For mig betyder Grøns plads til forskelle, at der er mangfoldighed, og at der er plads til at være følsom, festlig og alting på én gang, siger han.

Siden begyndelsen af 1983 har Grøn Koncert eksisteret, og det har vokset sig større og større. I 2017 skar arrangørerne den sidste del af navnet og kalder sig nu bare Grøn.

Det er Tuborg og Muskelsvindfonden, der står bag koncertturnéen. Overskuddet fra koncerterne går til fondens arbejde.

Med Medina og Artigeardit har turnéen tilføjet yderligere to artister til plakaten.

Det var i forvejen annonceret, at MØ, Saveus, Aqua og Benjamin Hav også skal spille.

Grøn-touren begynder i Tårnby 20. juli. Herefter fortsætter den i Kolding, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Odense, Næstved og slutter af i Valby 30. juli.

I anledning af 40-års fødselsdagen spiller Suspekt desuden i Parken i København 15. september.

