Medusa har været et monster i mere end 2500 år. I disse år omskrives hendes historie

En kvinde med hår af slanger, der kan forvandle dig til sten med sit blik. Sådan har figuren Medusa været kendt siden tidlig arkaisk tid omkring år 650 f.Kr. Tidlige kilder fremstiller hende som et gorgon-monster, der skal slås ihjel – typisk af helten Perseus. Denne version findes også i popkulturen i dag, men den er begyndt at skulle kæmpe om opmærksomheden med en ny, mere tidssvarende udgave af Medusa.

Et hurtigt kig på bogmarkedet vil afsløre fem udgivelser i de seneste tre år alene, som alle genopfinder Medusa. Et eksempel er Katherine Marsh’ børnebog ”Medusa: Myten om monstre”, hvori Medusa bliver heltinden og får lov at beholde sit hoved. I år udgiver den amerikanske forfatter Nataly Gruender også en genfortælling i sin debutroman, som skal ”give Medusa en stemme”, forklarer hun til The New York Times. Nyfortolkningerne af Medusa er populære på sociale medier. I videoer og indlæg på diverse platforme kan man se, hvordan disse adopteres og i samtaler fremlægges som ”den rigtige” historie over de ældre tolkninger.

Motivet af helten Perseus, der står med Medusas afhuggede hoved, har man kunnet se siden arkaisk tid. I 2008 lavede kunstneren Luciano Garbati en moderne, omvendt tolkning, hvor Medusa står med Perseus' afhuggede hoved og har fået sin hævn. Foto: Álvaro Rotellar/Unsplash, Zz/AP/Ritzau Scanpix

For lektor emeritus i klassisk filologi Gorm Tortzen er det rart at opleve, ”at så gamle historier i år 2024 kan vække genklang i os”, som han siger. Det er dog vigtigt at holde fast i, at nyfortolkninger er moderne fiktion:

"Man må ikke glemme, at myterne har en ældre form, og at man ikke kan bruge nye fortolkninger til at tolke baglæns," siger han med henvisning til, at nye fortællinger ikke må bruges til at tolke på antikkens levevis.

Det er ikke nyt, at figurer fra antikken udvikles, fortæller han. Allerede på et tidligt tidspunkt går Medusa fra at være et simpelt monster til at være et monster med en tragisk forhistorie: I den romerske digter Ovids version er hun en præstinde, der blev forvandlet til et monster af sin gudinde, Athene. Forvandlingen skete som straf for, at hun var blevet voldtaget i gudindens tempel og altså "havde ladet templet skænde", må man forstå.

Cemile Kokborg Kartal er kandidatstuderende i oldtidskundskab hos Syddansk Universitet. Hun studerer, hvordan eftertiden tager antikken til sig. Hun nævner romanen “Stone Blind” af Natalie Haynes fra 2022 som eksempel på en moderne fortælling om Medusa med en feministisk agenda fra forfatterens side:

"Her er forfatterens ærinde en refiguration, hvor hun giver Medusa og andre voldtægtsofre en stemme. Nogle kan have problemer med, at moderne forfattere lægger politiske agendaer ned over de gamle myter, men modargumentet kan være, at heller ikke dét er nyt. Det gjorde man for eksempel i romersk tid", siger hun og fortsætter:

”Antikkens kvinder havde allerede stærke og fremtrædende stemmer. Genfortællinger kan bruges til at give moderne problematikker og ideologier en stemme i stedet."