Der er meget mere at sige om døden, end ny udstilling viser

3 stjerner

Hollandsk gruppeudstilling om døden på Kunstcentret Silkeborg Bad har en for lukket tematik

Kunstcentret Silkeborg Bad lægger med sine dejlige omgivelser midt i Søhøjlandets natur den helt rigtige ramme for udstillingen ”Beyond the Body”. Det er en tematisk udstilling, som – hvis den ikke var nederlandsk, men dansk – nok ville hedde ”Hinsides døden”, for det er mere død end blot krop, det handler om i de store, hvide lyse sale, der engang husede et kurbad.

Således er fokus på kroppen i det setup, som den hollandske kurator Anne Berk og holdet i Silkeborg viser os. I kataloget peges der tilbage på fortidens kliniske funk- tion og på Tollundmanden, hvis velbevarede moselig er udstillet ikke så langt borte i en anden museal omgivelse. Bag kroppen, ”Beyond the Body”, når det hele transcenderer, ligger altså døden og ikke livet efter døden.

Det er indtrykket, som udstillingen giver. De udstillede værker af en snes hollandske kunstnere virker dystre, men ikke nødvendigvis uinteressante. Der er en mærkelig konsensus til stede, som om alle på en eller anden måde er præget af et bestemt livssyn, en calvinistisk strenghed, selv når værkerne prøver at agere løssluppent i rummene som træskulpturer, videoperformances og tableauer.