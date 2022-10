Melanie Kitti debuterer med fascinerende familiære traumer i lyrikform

I den modernistiske lyriktradition fra Arthur Rimbaud (1854-1891) til Michael Strunge (1858-1986) skabes der det, man ofte har kaldt visionære særverdener. Man mener her, at digteren komponerer digteriske universer, hvor den almindelige verdens love er sat ud af kraft, og hvor alt er sammensat efter drømmens og fantasiens logik. Der kan så i megen lyrik være særdeles meget genkendeligt gods fra den verden, som vi befatter os med til dagligt. Men hos visse digtere møder vi så fremmedartede universer, at selv folk med hardcore surrealistisk smag må spærre øjnene op. Det gælder svenske Melanie Kitti, der har gået på Forfatterskolen i København, og som nu er debuteret på dansk med ”Halvt urne, halvt gral”.

I Kittis digtsamling, der består af cirka 150 tekster med mellem 1 og 10 linjer, befinder vi os i et landskab, der minder en del om, hvad vi kender fra den mørke økokritik eller apokalyptiske "cli-fi". Jeg'et indgår i en familie med en mor, en far, en søster, en bror og en mormor, og de bor tilsyneladende på en gammel kirkegård, hvor der er fyldt med benrester, bly, kastanjer, tis, blodpølse, sort vand, viskelæder, flæsk, fiskekroge, masker og kadavere i en stor og modbydelig uorden. Af andre mennesker er der tilsyneladende ingen tilbage, og hele samlingen er koncentreret om interaktionen mellem familiemedlemmerne. Det er fascinerende omend ikke behagelig læsning.