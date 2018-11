Komponister og modtagere af Kristeligt Dagblads Pris: Melodierne kommer fra hjertet

Komponister er følsomme på en anden måde end digtere. Det mener Erik Sommer og Erling Lindgren, der mandag modtager Kristeligt Dagblads Pris. De får prisen for at have skabt sangbare melodier, der har gjort nye salmer og sange kendte og skattede af danskerne

Kontrasten er voldsom: En stor gravemaskine står parkeret lige uden for Erling Lindgrens stuevindue, der næsten går fra loft til gulv. På den indendørs side af vinduet sidder komponisten ved et nøddebrunt flygel og skaber med sine fingres dans hen over tangenterne en stemning af glæde, leg og antihverdag.

”Nu skal jeg spille noget for jer, der er virkelig poppet,” siger han, og melodien til ”Du som har tændt millioner af stjerner” strømmer ud i rummet.

Bemærkningen er henvendt til salmemelodiens ophavsmand, Erik Sommer, der netop er trådt ind ad døren. Dermed er den kærlige, drilske stemning mellem de to komponister slået an.

Vi er i den kommende by Nye, nord for Aarhus, hvor Erling Lindgren og hans kone hører til de absolut første af de i alt 20.000 mennesker, der ventes at flytte til den helt nye by. Deraf gravemaskinen. Indtil for få måneder siden boede de i Lemvig, tæt på Erik Sommer, der bor i en landejendom lidt uden for Nørre Nissum. Så de to komponister, der også er næsten jævnaldrende, kender hinanden godt.

”Det er jo i brug, det skal vise sig, om en melodi holder,” replicerer Erik Sommer med et stort smil, idet han sætter sig ved siden af vennen på klaverbænken.

En kraftig underdrivelse må man sige, for hvis der er en salmemelodi, der har vist sig at holde, så er det ”Du som har tændt millioner af stjerner”.

På samme måde har Erling Lindgren ”hittet” med sin melodi til Grundtvigs ”Er lyset for de lærde blot”, som han skrev, da han i 1980’erne var lærer på Testrup Højskole. Med de to melodier, og i hundredvis af andre sangbare kompositioner, har de to været med til at gøre nye salmer og sange kendte og skattede i Danmark. Det bliver de nu anerkendt for med Kristeligt Dagblads Pris, der en gang om året bliver givet til institutioner eller enkeltpersoner, der har gjort en særlig indsats på det samfundsmæssige, kulturelle eller kirkelige område.

”Det er et stort skulderklap, som jeg virkelig er glad for at få,” siger Erling Lindgren, mens Erik Sommer nikker og tilføjer: ”Der er ikke så mange af den slags skulderklap i vores branche, så ja, vi er glade.”

De har begge en fortid som højskolefolk, og deri ligger, mener de, forklaringen på den særlige musikalske stil, som de begge bekender sig til. Erling Lindgren skrev sin mest kendte melodi direkte til højskolelever på Testrup Højskole, som man i anledning af Grundtvigs 200-årsdag gerne ville have til at synge mere Grundtvig. Erik Sommer var lærer på Silkeborg Højskole, da han blev hyret til at skrive to aftensalmer, der umiddelbart skulle kunne synges rundt om bålet på en FDF-lejr. Den ene var ”Nu går solen sin vej” med tekst af Holger Lissner. Den anden var til Johannes Johansens tekst ”Du som har tændt millioner af stjerner”, som i dag er blevet en af vore almindeligste begravelsessalmer.

”Som organist har Erling mest haft sin gang i kirkerne, og jeg har som musiklærer mest haft min gang på seminariet, men vi er fælles om højskolen, og det kan man høre,” siger Erik Sommer.

Skal der sættes flere ord på stilen, enes de om begreber som visesang og folketone. Det gælder, hvad enten melodien er til en sang eller en salme.

”Der er meget kirke i højskolen, og der er meget højskole i kirken, og jeg vil mene, at hvis man hører en af vores melodier uden ord, vil de fleste have svært ved at vurdere, om der er tale om en sang eller en salme,” siger Erling Lindgren. Det vigtigste er for dem begge melodiens anvendelsesmuligheder, og de ser ikke deres musikalske værker som kunst.

Som unge i 1960’erne er de begge vokset op med en rytmisk musikalsk tradition, først og fremmest repræsenteret ved The Beatles. Den tradition har de, ligesom mange andre i deres generation, taget med ind i kirkerne.

”Der har været en periode, hvor det næsten ikke kunne blive rytmisk nok i kirkerne. Det var en slags oprør, hvor man lagde afstand til den eksisterende salmetradition. I dag er det rytmiske integreret på en mere naturlig måde,” mener Erik Sommer, og Erling Lindgren supplerer: