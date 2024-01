Meningsmåling: Norske kong Harald bør sidde på tronen livet ud

I en landsdækkende norsk undersøgelse svarer 63,5 procent, at landets konge Harald bør sidde på tronen livet ud.

Det skriver den norske avis Nettavisen på baggrund af en undersøgelse foretaget af meningsmålingsinstituttet Infact.

1087 personer har deltaget i undersøgelsen.

20,1 procent mener, at kongen bør abdicere som danske dronning Margrethe.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det viser, at kongen er trit med sit folk, mener Tove Taalesen, der er avisens kongehusekspert om målingen ifølge Nettavisen.

- Kong Harald er en tryg havn for os, uanset hvad der sker i verden, og det har han forstået. Her viser han en god rolleforståelse. Han siger helt rigtigt, at enten er han konge, eller også er han død, siger hun.

Ifølge undersøgelsen er især de yngste og de ældste af de adspurgt optaget af, at kongen sidder på tronen livet ud.

Dronning Margrethe meddelte i sin nytårstale, at hun trækker sig efter 52 år som regent og overlader tronen til kronprins Frederik. Det sker søndag den 14. januar.

Her udråbes kronprins Frederik som kong Frederik X klokken 15 fra balkonen på Christiansborg Slot.

Samtidig bliver kronprinsesse Mary dronning, og kronprinsparrets ældste søn, prins Christian, bliver kronprins.

/ritzau/