Forsker: Vi bliver stressede af at være kreative

Kreativitet er blevet noget, alle stræber efter, både i arbejds- og privatlivet. Men måske skulle vi hellere dyrke værdier som ærlighed og dybsindighed. Det mener universitetsadjunkt Jan Løhmann Stephensen, som er aktuel med bogen ”Kreativitet”

Engang var det at være kreativ forbundet med kunstneriske udfoldelser som at male billeder, skrive bøger eller komponere musik. I dag er kunstnere helt holdt op med at tage ordet kreativitet i deres munde. Det klinger simpelthen lidt for meget af vækst, kapitalisme – og et helt almindeligt arbejdsliv.

Det mener Jan Løhmann Stephensen, der på Aarhus Universitet har skrevet ph.d.-afhandling om kreativitet og nu har udgivet en lille ”Tænkepauser”-bog om samme emne.

Vi har sat hinanden stævne på Lynfabrikken i det indre Aarhus. Et sted, som Jan Løhmann Stephensen selv var med til at male og sætte i stand for 15 år siden, og som i dag rummer kontorhotel og værksteder for primært designere og andre, der arbejder med at realisere nye idéer.

Her er også en café. Denne dag er der blandt andet to mænd kendt fra det aarhusianske kunstner- og gøglermiljø, der mødes for at drikke kaffe og udveksle idéer. Det gør de side om side med unge studerende, der sidder gruppevis og diskuterer eller arbejder hver for sig med en opslået bærbar computer foran sig. Stemningen kan bedst betegnes som koncentreret, energisk og, ja, kreativ.

”Det er længe siden, jeg har været her, men jeg kan faktisk rigtig godt lide det her sted. Og så er det lidt en modvægt til, at jeg på det seneste har turneret rundt i medierne som en, der hader kreativitet,” siger Jan Løhmann Stephensen smågrinende, da vi har placeret os under et drivhuslignende tag med udsigt over byen.

”Jeg hader ikke kreativitet. Mit problem er sådan set bare, at vi snakker for meget om det. Det er blevet en værdi, der fylder uhensigtsmæssigt meget, især fordi vi kobler det sammen med økonomi og arbejde,” siger han.

At koble kreativitet med arbejde er en historisk ny måde at tænke kreativitet på, som vandt indpas i 1990’erne, og som, ifølge forskeren, siden 2000 nærmest er eksploderet.

”Jeg har ikke nogen romantisk forestilling om, at det var bedre i gamle dage, hvor kreativitet kun handlede om kunst og fingermaling, mit problem er mere, at kreativitet er blevet en værdi, vi har importeret ind i et økonomisk felt og taler om i sammenhæng med bruttonationalprodukt og konkurrenceevne. Problemet er, at det ikke i mellemtiden er blevet renset for de gamle forestillinger om, hvad kreativitet er. Der følger en masse løfter med, som jeg ikke er sikker på bliver realiseret i den nye kontekst.”

”Kreativitet er blevet noget, vi snakker om, men som vi aldrig rigtig kan opnå. Måske får vi det lidt i glimt, men man skal virkelig udvande begrebet for at få det til at minde om nogle af de positive psykologiske effekter, der kan være ved dyb kreativitet,” siger Jan Løhmann Stephensen.