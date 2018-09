Menneskets håb og forbandelser

5 stjerner

Med udstillingen ”Love, Fear and Evil” er Nina Sten-Knudsen nu nået i mål med sin medrivende og kunstnerisk krævende fortælling. Udstillingen rummer 80 værker, hvor billeder og ord smelter sammen i et mesterligt dobbeltgreb

Nina Sten-Knudsen (født 1957) hørte i begyndelsen med til gruppen af unge, vilde kunstnere og deltog i den skelsættende gruppeudstilling ”Kniven på hovedet” på Tranegården i 1982. En udstilling, som varslede maleriets genkomst efter mange års konceptkunst og minimalisme.

Men i modsætning til sine jævnaldrende, der var de rene billedstormere – ikonoklaster – og som malede lynhurtigt med brede pensler og stærke farver i en bevidst både ironisk og trashy stil, så var Nina Sten-Knudsen fra starten en mere romantisk og søgende kunstner og en af de få kvinder, der har klaret sig godt i denne ellers mandsdominerede kunstnergruppe.

Allerede dengang var hun optaget af at undersøge og gestalte den store historie og menneskets evige forankring i naturen. Denne interesse spores også i hendes nye værker, hvor hun i højere grad end tidligere optræder i rollen som fortællende billedkunstner, sådan som det tidligere var almindeligt for kunstnere – fra hulemalerne over renæssancens til barokkens kunstnere og videre frem til opfindelsen af fotografiapparatet, der efterfølgende overtog billedkunstens dokumenterende og illustrative opgaver.

Første del af trilogien, ”Love and Fear”, blev vist i 2010 på Nivaagaards Malerisamling og i 2011 på Horsens Kunstmuseum. Her indgik 44 værker, som nu kan studeres på et opslag på væggen i Sophienholms entré/billetkontor. Anden del, ”Love, Fear and Evil”, blev vist første gang i 2015-16 på kunstmuseerne i Horsens og Holstebro og er nu endelig tilgængelig i Østdanmark – inklusive en ekstra tredje del, epilogen: et kæmpestort landskabsmaleri med floder, en vulkan og en kvinde, der forenes med sit lille barn. Scenen bliver optaget af en (malet) filmfotograf som en form for fiktionstematiserende kommentar.

Denne endelige sidste del af trilogien sekunderes af en over 15 kvadratmeter stor væginstallation fyldt med objekter og mindre malerier. Her hænger også kunstnerens gråsprængte hestehale, der er klippet af, måske som et bevis på alderens komme. Væginstallationen vises i stueetagens centrale havesal og udgør en slags fysisk syntese af hele den grandiose, kunstneriske gestus, hvor kunstneren tager livtag med de helt store eksistentialer. Udstillingen suppleres yderligere af fire større malerier på mezzaninen med motiver af oversvømmelser, ulykker til havs og andre uheldssvangre tildragelser. Disse værker er blevet til i 2017-18.