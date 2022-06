Messerschmidt vil have Thulesen Dahl til at føle sig velkommen

Den tidligere DF-formand Kristian Thulesen Dahl undrer sig torsdag i Berlingske over, at den nuværende formand, Morten Messerschmidt, involverer "hele Danmarks befolkning" i, hvilke ordførerposter han vil tilbyde sin forgænger.

Men det er "ganske udramatisk" og blot en "formsag", siger Morten Messerschmidt efter kritikken fra Kristian Thulesen Dahl.

- Man må jo sige, at der er en nidkær interesse for, hvad der foregår internt i Dansk Folkeparti, og den debat kører jo, og jeg vil meget gerne tage tingene internt, men det er mere en formsag, siger han.

- For mig er det vigtige, at Kristian ved, at han er meget velkommen, og at jeg betragter ham som et kæmpestort aktivt for partiet, hvis han nogensinde skulle være i tvivl om det.

I sidste uge holdt de to et møde på Christiansborg om Kristian Thuelsen Dahls fremtidige rolle i partiet. Morten Messerschmidt ser gerne, at Thulesen Dahl påtager sig skatteordførerposten og socialordførerposten.

Til Berlingske siger Thulesen Dahl, at han ikke har opfattelsen af, at han er blevet tilbudt netop de to poster, fordi Morten Messerschmidt synes, at han er særligt god på netop de områder.

- Jeg tror ikke, det er, fordi man har siddet og tænkt, at Kristian er lige præcis mest skarp på de her emner. Det tror jeg egentlig ikke, siger han til avisen.

Som reaktion på det siger Morten Messerschmidt:

- Det kan så være, at det er en af de snakke, som vi skal tage internt, for jeg kan se nogle helt oplagte kvaliteter for Kristian på det økonomiske område, siger han.

- Derfor ligger skatteordførerskabet lige til højrebenet, og så ved jeg jo bare, at hans hjerte banker for socialt udsatte.

Kristian Thulesen Dahl anklager i samme interview Morten Messerschmidt for at forsøge at flytte fokus fra den krise, som Dansk Folkeparti befinder sig i.

På kun to uger har partiet mistet store dele af lokalbestyrelserne i både Rebild og Thisted.

Det afviser Messerschmidt, som kalder det "ærgerligt", at der er uro i nogle af lokalforeningerne.

DF-formanden har torsdag holdt tale på hovedscenen på Folkemødet på Bornholm.

Her talte han om en ny kampagne, som Dansk Folkeparti lancerer torsdag, med titlen "Det er okay at være almindelig". Det er en anti-woke-kampagne, der skal gøre op med "krænkelseshysteri".

/ritzau/