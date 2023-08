Meta lancerer oversætter-værktøj med næsten 100 sprog

Meta, som er moderselskabet til Facebook, har tirsdag lanceret en kunstig intelligens-oversætter, der kan oversætte og transskribere tale på mange forskellige sprog.

Det skriver nyhedstjenesten Reuters.

Det nye værktøj vil potentielt kunne muliggøre kommunikation i realtid på tværs af sprog.

Virksomheden skriver i et blogindlæg, at dens "SeamlessM4T-Model" understøtter oversættelser mellem tekst og tale på næsten 100 sprog - såvel som fuld tale-til-tale-oversættelser til 35 sprog.

Dermed kombineres teknologi, der tidligere kun har været tilgængelig i separate modeller.

Den nye oversætter er tilgængelig for offentligheden til ikke-kommerciel brug, lyder det i blogindlægget.

Det fremgår dog ikke af indlægget, hvor man som bruger kan finde oversættelsesværktøjet.

Mark Zuckerberg, der ejer Meta, har sagt, at han forestiller sig, at værktøjer som den nye oversætter-model vil lette interaktionen mellem brugere fra hele verden.

Meta har inden for det seneste år lanceret en række modeller, der gør brug af kunstig intelligens.

Ligesom resten af branchen står Meta over for en række juridiske spørgsmål omkring de træningsdata, der bruges til at skabe modellerne.

I juli blev Meta anklaget for at krænke ophavsretten af blandt andre den amerikanske komiker og forfatter Sarah Silverman.

Hun anklagede Meta for at bruge hendes bøger som træningsdata til kunstig intelligens-modeller uden hendes tilladelse.

Meta-forskere har sagt, at de til SeamlessM4T-modellen har indsamlet lydtræningsdata fra fire millioner timers "rå lyd, der stammer fra et offentligt tilgængeligt lager af crawlede (gennemsøgte red.) webdata," fremgår det.

De kommer dog ikke yderligere ind på, hvilket lager, der er tale om.

