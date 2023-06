Meta stopper adgangen til nyheder på Facebook i Canada

Canadiere skal i fremtiden finde andre og potentielt set mere traditionelle måder at tilgå deres nyheder på.

Meta, der står bag Instagram og Facebook, vil nemlig udelukke adgangen til nyheder på de to sociale medier i Canada på grund af en ny lov.

- I dag bekræfter vi, at nyhedstilgængeligheden ophører på Facebook og Instagram for alle brugere i Canada, lyder det i en udtalelse fra Meta.

Torsdag godkendte det canadiske parlament loven, der påkræver internetselskaber at betale medier for tilladelse til at lægge platform til deres nyheder.

Forslaget til lovgivningen kom på baggrund af klager fra den canadiske medieindustri, der ønsker strengere regulering af techselskaber for at forhindre dem i at dominere markedet for reklamer på internettet.

Facebook har i mange uger varslet, at tiltaget om at udelukke nyheder var den eneste udvej, hvis loven blev stemt igennem.

Desuden har det sociale medie hævdet, at nyheder ikke har økonomisk værdi for platformen, og at dets brugere ikke benytter Facebook til at læse nyheder.

Den nye lovgivning minder om et lignende tiltag, der blev indført i Australien i 2021.

De amerikanske techselskaber har sagt, at sådanne tiltag er uholdbare for deres forretningsmodeller.

Google har sagt, at den canadiske lov er mere yderliggående end de tiltag, der er blevet indført i Europa og Australien.

En talsperson for Google sagde torsdag, at loven i sin nuværende form er "uhåndterbar", og at man vil arbejde med den canadiske regering for at finde fælles fodfæste.

Canadas regering har dog indtil videre afvist at ændre lovgivningen.

Google og Facebook truede også med at begrænse deres produkter forud for den lignende australske lov.

Begge endte dog med at indgå aftaler med australske medier, efter at der blev foretaget ændringer af lovgivningen.

/ritzau/Reuters