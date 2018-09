Metallica kommer til Danmark næste år

Bandet med danske Lars Ulrich bag trommerne kommer til Danmark på en udendørs Europaturné.

Efter en rost koncert i Boxen i Herning tidligere i år bliver det københavnernes tur til at få besøg af Metallica i 2019.

Det sker 11. juli, hvor det bliver Telia Parken i København, der skal lægge hus til en koncert. Det oplyser arrangøren, Live Nation, i en pressemeddelelse.

Med hits som "Master of Puppets", "Enter Sandman" og "Nothing Else Matters" er Metallica blevet et af verdens største heavy metal-bands.

Koncerten i København er et led i "Worldwired"-turnéen, og Metallica skal spille 25 koncerter i 20 lande i løbet af foråret og sommeren næste år.

Selv om bandet allerede i maj afsluttede en turné i Europa, vil der denne gang være fokus på udendørskoncerter på stadioner, i parker og endda en koncert på et slot.

Sidste gang Metallica spillede i Parken, var i 2004.

