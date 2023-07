Metas nye Twitter-konkurrent har nået 100 millioner brugere

Det sociale medie Threads har på fem dage nået 100 millioner registrerede brugere.

Det skriver Mark Zuckerberg, direktør for Meta, i en besked mandag.

- Jeg har svært ved at tro, at der kun er gået fem dage, skriver han.

Zuckerberg tilføjer, at Meta endnu ikke har reklameret meget for platformen.

Dermed har Threads nået denne milepæl hurtigere end en anden onlineplatform, ChatGPT, der blev lanceret sidste år. Den nåede 100 millioner brugere på to måneder.

Det var i januar i år, og på det tidspunkt var det en rekord, skriver Reuters.

Threads anses for at være den første seriøse konkurrent til Twitter, der er ejet af verdens rigeste mand, iværksætter Elon Musk.

Twitter har truet med at sagsøge Meta, fordi selskabet mener, at Meta har ansat flere tidligere Twitter-medarbejdere for at kunne få indblik i Twitters forretningshemmeligheder.

Juridiske eksperter vurderer, at Musk og Twitter kan få svært ved at løfte bevisbyrden.

Threads har en del ligheder med Twitter, men det har andre platforme, der er dukket op i de seneste måneder, også.

Ifølge en opgørelse, der nu er et år gammel, havde Twitter næsten 240 millioner brugere, der er aktive på platformen dagligt.

Men Musk har foretaget en række ændringer på Twitter, som er blevet kraftigt kritiseret.

Siden han opkøbte Twitter sidste år, har han fyret omkring 80 procent af medarbejderne og indført en række forskellige betalingsmodeller, som har splittet brugerbasen.

Og det kan sende flere brugere over på Threads, vurderer iagttagere.

Appen er endnu ikke udgivet i Europa, skriver det franske nyhedsbureau AFP. Det er på grund af uvished om, hvorvidt appen er i overensstemmelse med EU-regler.

Ud over Threads ejer it-giganten Meta også Facebook, Instagram og WhatsApp.

/ritzau/Reuters