MeToo-kampagnen kan gøre uoprettelig skade

Man kan frygte, at kønnene ikke kan slå bro over den kløft, der nu er ved at åbne sig imellem dem

Forfatteren Edith Södergrans kendte linjer fra debutsamlingen ”Dikter” (1916) lyder: ”Du søgte en blomst og fandt en frugt / Du søgte en kilde og fandt et hav / Du søgte en kvinde og fandt en sjæl / – du er skuffet.”

Det er en mandsperson, der er gået galt i byen og er blevet skuffet. Nu om dage kunne han muligvis gribe til at fastholde denne ”frugtkvinde” og dermed krænke hende. Men digtstrofen udtrykker meget godt, hvad der allerede dengang var på spil mellem kønnene. Blomsten er blevet til en frugt, kvinden er blevet til sjæl. Det er vel en anden måde at sige, at hun er blevet bevidstgjort og har trukket sit væsen tilbage fra den del af sin natur, som var at tage sig ud som blomst. Hun vil i digtet hellere være sjæl, hvad jeg her omskriver til ånd.