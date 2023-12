Mette Cramon bliver chefredaktør for JydskeVestkysten

Mette Cramon bliver 1. januar 2024 ny chefredaktør for JydskeVestkysten.

Det skriver JydskeVestkysten i en pressemeddelelse onsdag.

Det er ikke første gang, Mette Cramon stempler ind hos Danmarks største lokale og regionale dagblad. I 1999 startede hun sin journalistiske karriere i selv samme mediehus.

Her vandt hun Spadestiksprisen for bedste undersøgende lokaljournalistik, og blev nomineret til Cavling-prisen for en serie om en tvangsfjernet dreng.

Siden skiftede Cramon til Lolland-Falsters Folketidende, hvorefter hun blev presseansvarlig for teatret Mungo Park i Kolding.

I 2010 tog hun hul på knap ti år i Sikkerhedsstyrelsen som kommunikationschef og siden som kontorchef, før hun i 2020 blev hun kontorchef i Gældsstyrelsen.

I 2021 vendte hun tilbage til JydskeVestkysten, hvor hun i dag er ledende redaktionschef og redaktør for Esbjerg-redaktionen.

- Det er et drømmejob for mig at få lov at stå i spidsen for JydskeVestkysten. Vi spiller en vigtig rolle, hvor vi som troværdigt medie skal levere fair, uafhængig og hamrende god lokaljournalistik til syd- og sønderjyderne, siger Cramon i pressemeddelelsen.

Hun afløser Mads Sandermann, der 1. januar tiltræder som administrerende direktør i Erhvervshus Sydjylland.

Mette Cramon understreger, at hun langt hen ad vejen vil fortsætte i sin forgængers spor.

- Læsere og medarbejdere skal derfor ikke forvente, at jeg går ind og laver om på det hele. De skal forvente, at JydskeVestkysten vil udvikle sig endnu mere digitalt og hele tiden eksperimentere med nye måder at servere journalistik på.

