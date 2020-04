Mette F.: Dronningen har været afgørende i coronakrisen

Dronningens tale i de mørkeste dage af coronakrisen har haft "kolossal" betydning for danskernes opførsel.

Når coronakrisen en gang er overstået, vil politikere og sundhedsmyndigheder skulle stå til ansvar for deres beslutninger og udtalelser de seneste uger.

Men én vigtig aktør i krisen vil med sikkerhed stå lysende klart tilbage for sin sikre håndtering af coronaepidemien: Dronningen Margrethe.

Det mener statsminister Mette Frederiksen (S). I et interview forud for dronningens 80-års fødselsdag fremhæver statsministeren dronningen for hendes evne til at agere både sikkert og hurtigt i en krise for nationen.

Særligt dronningens tale i minutterne efter, at Mette Frederiksen 17. marts indførte forsamlingsforbud har haft "kolossal betydning", mener Mette Frederiksen. Talen har medvirket til, at danskerne har fulgt myndighedernes råd og stået sammen:

- Jeg stod og så med ligesom mere end tre millioner danskere gjorde den aften. Man var slet ikke i tvivl om, at dronningen mente det med krop og sjæl. Hun understregede den kollektive alvor, siger Mette Frederiksen.

Det var første gang, at dronningen talte direkte til danskerne i en krisesituation. Dronningen italesatte både danskernes bekymring, men var også direkte i sin opfordring til at rette ind efter myndighedernes anbefalinger:

- Man kan stadig se grupper i alle aldre, som opholder sig for tæt sammen. Nogle holder endda stadig fester og runde fødselsdage. Det synes jeg ikke, man kan være bekendt. Det er tankeløst. Og det er først og fremmest hensynsløst, lød det fra dronningen.

Hun opfordrede på den baggrund danskerne til at følge rådene om at vaske hænder. Holde afstand. Undgå fysisk kontakt og så vidt muligt blive hjemme.

- Hendes autoritet efter fire årtier som regent er så stor, at hun kun behøver at sige et par enkelte ord, så ved vi godt, at det er sådan, vi skal gøre tingene. Det har stor betydning for, at vi kan komme igennem det her med det nationale sammenhold i behold, siger Mette Frederiksen.

Næsten en måned efter dronningens tale viser tallene, at det især er danskernes vilje til at holde afstand, som indtil videre har knækket kurven over antallet af indlagte med corona.

Spørgsmål: Det gik meget stærkt i de dage, hvor dronningen holdt sin tale. Det var minutter efter, at du selv havde holdt et stort pressemøde i Statsministeriet. Hvad er dit indtryk af dronningen på en krisedag, hvor det skal gå stærkt? I modsætning til det politiske system er dronningen måske ikke så vant til at skulle agere i krisesituationer?

- Jeg oplever en dronning, som er fuldstændigt tilstedeværende i krisehåndteringen. Ofte fremhæves dronningens dybe viden om rigsfællesskabet og vores historie. Men jeg oplever en dronning, som er ligeså belæst og reflekteret i forhold til det dagsaktuelle.

- Med en fuldstændig detaljeret viden om udviklingen af corona og perspektiverne ikke bare i Danmark, men også i andre lande. Der er ikke tid til at tøve i denne tid. At opleve en dronning, der heller ikke tøver, er en meget, meget stor styrke for os som folk, siger Mette Frederiksen.

Spørgsmål: Danmark er et af de lande, hvor der er størst opbakning til monarkiet. I hvor høj grad vurderer du, at det skyldes dronningen?

- Det tror jeg i høj grad skyldes dronningen og familien. Vi har et kongehus, som består af flere generationer, men jeg er ikke i tvivl om, at dronningen betyder meget for det.

- Det gælder for mange danskere, mig selv inklusiv, at vi faktisk ikke har haft andre regenter end dronningen. Dermed er dronningen også en meget væsentlig del af den moderne danmarkshistorie, siger Mette Frederiksen.

Hun fremhæver dronningens opmærksomheden på hele Danmark og hendes tilstedeværelse som afgørende:

- At vi har et kongehus med en dronning i spidsen, der prioritere at komme så meget rundt er med til at binde Danmark sammen. Simpelthen. Så jeg er ikke i tvivl om, at det i høj grad er dronningens fortjeneste, at det danske kongehus nyder så massiv en opbakning, siger Mette Frederiksen.

/ritzau/