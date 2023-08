Mette Frederiksen: Bøger skal læses, ikke brændes

Det er ikke en ytring at brænde bøger, og derfor er det heller ikke en indskærpelse af ytringsfriheden, hvis det bliver ulovligt at brænde religiøse skrifter, mener statsminister Mette Frederiksen (S) til Weekendavisen.

- Jeg kan ikke lide, at man brænder bøger af. Og indtil for ganske få år siden kunne man heller ikke gøre det omkostningsfrit i Danmark.

- Så der er mange forskellige aspekter i det her, men det, at vi er i en ny geopolitisk virkelighed, spiller selvfølgelig ind, siger statsministeren.

Det er første gang, Mette Frederiksen blander sig i debatten om afbrændinger af koraner foran ambassader, efter udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) søndag kom med meldingen om, at regeringen vil finde et "juridisk værktøj", der kan forhindre, at det sker.

Mette Frederiksen mener, "at bøger er til for at blive læst", og at man derfor ikke skal brænde dem. Det, regeringen søger, er ikke noget, "der skal begrænse eller indskrænke dansk ytringsfrihed".

Desuden er der heller ikke mange borgere, der brænder Koranen af, fortæller hun.

Det, at Danmark og Sverige er de eneste lande, der tillader afbrænding af religiøse skrifter, betyder, at det kan have "sikkerhedsmæssige konsekvenser". Den geopolitiske virkelighed har nemlig ændret sig, fastslår regeringen.

Også risikoen for at blive isoleret på den internationale scene er problematisk lige nu, mener Mette Frederiksen, fordi Danmark bruger mange kræfter på at opbygge partnerskaber og alliancer.

Der skal nemlig ifølge hende gerne findes en løsning på krigen i Ukraine, og det at Vesten mister indflydelse i verden.

Statsministeren vil ikke kommentere på, om der har været pres på Danmark, og om hun er blevet ringet op af statsledere og andre. Hun siger, at der er "international uenighed".

Hen over sommeren er der flere gange blevet brændt koraner af foran ambassader i både Danmark og Sverige. Det har fået flere muslimske lande til at reagere og kræve, at det bliver stoppet.

/ritzau/