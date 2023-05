Mette Frederiksen: Diskussion om kampfly til Ukraine pågår fortsat

Danmark har i et stykke tid diskuteret at levere F-16 kampfly til Ukraine.

Det fortæller statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde i forbindelse med det nordiske topmøde i Finlands hovedstad, Helsinki.

- Vi taler fortsat med vores allierede om at sende kampfly. Det er en diskussion, der stadig foregår, og som ikke er afsluttet endnu, siger hun.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, deltog også på topmødet, hvor emnet var sikkerhed og støtte til Ukraine.

Forud for pressemødet fortalte Zelenskyj, at han forventer, at vestlige lande kommer til at donere kampfly til Ukraine på et tidspunkt.

- Vi starter snart modoffensiven. Efter det er jeg sikker på, at vi får kampfly, siger Volodymyr Zelenskyj.

Umiddelbart efter pressemødet svarede Mette Frederiksen på spørgsmål fra den danske presse, der spurgte yderligere ind til mulighederne for at levere F-16 fly til Ukraine.

- Jeg kommer ikke til at redegøre for de drøftelser, som vi har med vores allierede. Vi er en gruppe lande, der har valgt at give meget tungt militær. Det gælder ikke mindst Danmark, siger hun.

- Kampfly er et særligt spørgsmål, og der er nogle dilemmaer forbundet med det. Derfor tager vi den diskussion i kredsen af allierede, siger Mette Frederiksen.

I begyndelsen af april lød det fra fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V), at han forventer, at Danmark og andre allierede inden sommerferien vil have truffet beslutning om, hvorvidt der skal doneres kampfly til Ukraine.

Han understregede dog, at det i så fald skulle ske sammen med flere andre lande.

Få uger senere lød det fra Troels Lund Poulsen, at det ligeledes inden sommerferien skal afklares, om allierede lande til Ukraine skal træne ukrainske piloter i at flyve F-16.

Danmark råder over 43 F-16-kampfly, hvoraf 30 stadig var en aktiv del af tjenesten i november 2022.

F-16-flyene er dog ved at blive udfaset, da Danmark har købt 27 nye F-35-kampfly til over 16 milliarder kroner.

Tirsdag vedtog et flertal af Folketinget at donere en pakke på 1,7 milliarder kroner til Ukraine.

Pakken består af køretøjer, materiel, luftforsvar og ammunition.

