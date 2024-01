Mette Frederiksen: Dronningens betydning kan ikke overvurderes

Som ung politiker havde Mette Frederiksen (S) meget markante holdninger, og hun var kendt som meget rød. Hun var bestemt ikke royalist, men det er statsministeren blevet takket være dronning Margrethe.

Sådan lyder det under statsministerens nytårstale, som bliver sendt direkte fra embedsboligen Marienborg mandag aften.

Danmark får en ny regent, når dronning Margrethe træder tilbage i det nye år, og det er vemodigt ifølge statsministeren. Dronningens betydning kan ikke overvurderes.

- Hvad De har formået gennem snart 52 år er en enestående præstation. Deres betydning kan ikke overvurderes.

Artiklen fortsætter under annoncen

- De har været vores anker, når det har blæst. Vores samvittighed i livets vigtige spørgsmål. Vores ledsager i årtierne, hvor fremtidens Danmark rejste sig. De har været vores samlingspunkt i det nære og i det svære, siger Mette Frederiksen.

Dronning Magrethe kom nytårsaften 2023 med en regulær nytårsbombe i sin tale, da hun annoncerede, at hun i 2024 vil træde tilbage som dronning.

Tidligere har hun ellers betonet, at der er tradition for, at Danmarks statsoverhoved sidder frem til vedkommendes død.

Men hendes skrantende helbred - efter en alvorlig rygoperation - gør, at hun vil overlade tronen til sin søn før tid. Det er første gang, at en monark, som har arvet tronen, går af.

Danmark har haft arvekongedømme siden 1660.

Statsministeren kalder dronningens regeringstid for det moderne Danmarks historie.

Dronning Margrethe er den regent i hele danmarkshistorien, som har siddet længst tid på tronen.

- De fleste af os har ikke kendt en anden regent. Dronningen er vores livsvidne, siger Mette Frederiksen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det var en brydningstid, da dronningen overtog tronen på sin fars dødsdag for 52 år siden på en regnfuld januardag i 1972.

Og det er det også nu ifølge statsministeren. Dronningen overlader et land, som er rigere og flere har gode muligheder, lyder det. Men verden forandrer sig, og det samme gør Danmark.

- Netop derfor har vi brug for det, som samler os. I generationer har dronningen været vores samlingsmærke. Et holdepunkt, når alt andet var i bevægelse.

- En del af hvad vi kommer af. Og hvem vi er. Dronningen har formået at tale til os som folk. Både til nye og gamle danskere. Såvel til unge som ældre mennesker, siger hun.

Det er endnu uvist, hvad der kommer til at ske frem mod 14. januar, hvor dronningen træder tilbage.

Den dag vil der være statsråd på Christiansborg, og statsministeren vil udråbe kronprins Frederik til kong Frederik den 10.

/ritzau/