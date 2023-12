Mette Frederiksen mener at den vestlige krigstræthed er overgjort

Fortællingen om den vestlige verdens krigstræthed er "overgjort".

Det mener statsminister Mette Frederiksen (S), som uddyber, at det risikerer at blive en fortælling, som forstærker sig selv.

I et interview med Weekendavisen fortæller hun, at hun er optimist.

- Det bliver overgjort, hvad der er uenighed om. Og det er en bekymring hos mig, for ordet skaber reality (virkeligheden, red.) Jo flere artikler, der bliver skrevet om krigstræthed, jo større er sandsynligheden for, at den kommer, siger hun.

Hun fremhæver, at der i EU-regi står 26-1 i diskussionen om opbakningen til Ukraine, da Ungarn vakler i opbakningen. Hvis der stod 15-12 ville hun være bekymret, men det gør der ikke, så hun er optimist.

Den fejlslagne ukrainske modoffensiv er heller ikke specielt foruroligende, mener hun. Enhver, der har studeret krige, ved, at det er meget lettere at angribe, end det er at vinde land tilbage, mener hun.

Derfor har Ruslands præsident, Vladimir Putin, forregnet sig, lyder det overfor avisen.

Det er lykkedes ukrainerne at holde stand i snart to år, selv om Putin havde håbet på en hurtig krig.

Frederiksen mener også, at han er blevet overrasket over Vestens beslutsomhed, økonomiske støtte til Ukraine og sanktioner mod Rusland.

Efter coronavirus, krige og rekordhøj inflation og energikrise er Mette Frederiksen blevet kaldt krisernes statsminister.

Men hun er grundlæggende optimist og selv efter år med krig, tror hun stadig på, at verden bevæger sig fremad.

- Det er, fordi jeg tror, vi kan overkomme det hele. Det kræver vilje: Europa kommer ikke sovende til noget længere, omdrejningspunktet er ikke os selv, som det var engang, det er slut. Men jeg er grundlæggende optimist, siger hun til avisen.

Hun mener, at man skal bevare sin tro på, at vi kommer igennem verdens kriser, fordi andre er kommet igennem noget, der er endnu værre.

/ritzau/