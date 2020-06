Mette Frederiksen om Genforeningen: Glædens dag for hele Danmark

Coronakrisen har forpurret en række planlagte begivenheder i forbindelse med 100-årsdagen for Genforeningen.

Mandag 15. juni er det 100 år siden, at Danmark fik Sønderjylland tilbage. Og derfor er statsminister Mette Frederiksen (S) ikke til at finde i nærheden af Christiansborg denne dag.

I stedet for tilbringer hun hele dagen i Sønderjylland på 100-årsdagen for Genforeningen.

- Hele Danmark fejrer denne festlige dag, selv om det på grund af corona blev en anden fejring, end vi havde håbet. Det er en glædens dag, siger Mette Frederiksen.

En stribe af de begivenheder, der var planlagt, er enten blevet aflyst eller rykket.

Eksempelvis er dronningen og den kongelige families rundtur i Sønderjylland i anledning af 100-året for Genforeningen på grund af coronakrisen rykket fra i år til næste år med 15. juni som omdrejningspunkt.

Det var en folkeafstemning 10. februar 1920, der banede vejen for, at Sønderjylland igen blev dansk efter at have været under tysk kejserdømme siden 1864.

Mette Frederiksen fremhæver, at det netop var en folkeafstemning, der afgjorde Genforeningen. Det har været medvirkende til et fredeligt grænseland.

- Selv om vi taler om en meget, meget vellykket genforening, som har været inspiration for andre lande i verden, så er der mindretal på begge sider. Det skal vi respektere, siger Mette Frederiksen.

/ritzau/