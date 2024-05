Mexicansk borgmesterkandidat dræbt ved vælgermøde

En mexicansk borgmesterkandidat ved navn Alfredo Cabrera er onsdag blevet skuddræbt under et vælgermøde i det sydlige Mexico.

Det siger guvernøren for den mexicanske stat Guerrero, Evelyn Salgado, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Angrebet på Alfredo Cabrera er det seneste i en række angreb forud for weekendens valg.

Lokale medier i Mexico har publiceret en video, hvor man kan se en person, der nærmer sig Cabrera, for herefter at affyre skud mod ham adskillige gange.

Evelyn Salgado har fordømt den "kujonagtige" gerningsmand.

På det sociale medie X skriver hun, at hun har bedt statsanklageren om at holde gerningsmanden ansvarlig.

Mindst 22 mennesker, som har stillet op til mexicanske lokalvalg, er blevet dræbt siden sidste september. Det oplyste regeringen tirsdag.

Nogle ikkestatslige organisationer har berettet om et højere tal. For eksempel har organisationen Data Civica talt omkring 30 drab på lokalpolitikere.

Tirsdag blev en borgmesterkandidat i staten Morelos i det centrale Mexico dræbt imens en anden blev såret af skud i den vestlige stat Jalisco, oplyser myndighederne.

Oppositionspartiet PRI har anklaget regeringen for ikke at have gjort tilstrækkeligt for at beskytte kandidaterne til lokalvalget.

Omkring 27.000 soldater og medlemmer af landets hjemmeværn bliver indsat på valgdagen søndag, hvor mexicanerne skal stemme om en ny præsindet, kongresmedlemmer, adskillige statslige guvernører og utallige lokalpolitikere.

/ritzau/