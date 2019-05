Mexicansk wrestler omkommer under show i London

Wrestleren "Silver King" havde blandt andet en rolle i komedien "Nacho Libre" fra 2006. Han er nu død - 51 år.

En 51-årig mexicansk wrestler med tilnavnet "Silver King" har mistet livet, efter at han lørdag kollapsede under et show i London.

Det skriver flere britiske medier - herunder BBC og The Guardian.

Wrestleren med det borgerlige navn Cesar Barron var en stjerne i hjemlandet Mexico og havde også en rolle i wrestling-komedien "Nacho Libre" fra 2006.

Filmens hovedperson blev spillet af den amerikanske komiker Jack Black, mens Cesar Barron indtog rollen som skurken Ramses.

Dødsfaldet er bekræftet af den store wrestlingorganisation WWE.

Ifølge de britiske medier fik Cesar Barron et hjerteanfald i ringen, mens han duellerede mod en wrestler med tilnavnet "Warrior Youth".

Dødsårsagen er dog ikke officielt bekræftet.

Den mexicanske wrestlingorganisation Lucha Libre har lagt et billede på sin officielle Twitter-profil med teksten "Silver King - 1968-2019".

Andre wrestling-profiler hylder ligeledes den mexicanske wrestler på Twitter.

The Roundhouse i London, hvor lørdagens show fandt sted, oplyser ifølge The Guardian, at der var en "hændelse" ved showet. Arrangørerne har dog ikke givet yderligere kommentarer om dødsfaldet.

Den mexicanske pendant til wrestling, Lucha Libre, der på spansk betyder fri kamp, går ud på, at maskerede kæmpere - luchadores - mødes i en boksering og udkæmper akrobatiske og koreograferede kampe.

I slutningen af 1990'erne var "Silver King" også en profil i USA's wrestling-verdensmesterskab (World Championship Wrestling).

/ritzau/