Michael Jackson-fans markerer årsdag trods pædofilianklager

Fans gør klar til at markere tiårsdagen for popkongens død. Trods anklager om misbrug er han stadig populær.

På Hollywoods Walk of Fame tiltrækker Michael Jacksons stjerne fortsat en konstant strøm af turister, der skal have en selfie med fortovsmindet af "kongen af pop".

På tværs af gaden foran museet Ripley's Believe It or Not er en statue af den afdøde sanger og entertainer strategisk placeret foran billetkontoret, og ifølge personale på voksmuseet Madame Tussauds er Jackson stadig et kæmpe trækplaster.

Samtidig skal man kun køre et par timer i bil fra hjertet af Hollywood, før man når til Neverland, Jacksons ranch i Santa Barbara, hvor verdensstjernen ifølge dokumentaren "Leaving Neverland" misbrugte unge drenge.

Mens de fleste fans, som nyhedsbureauet AFP har talt med i Hollywood, er klar over dokumentarens eksistens, så overgår en opvækst med "Thriller", "Bad" og "Billie Jean" alt andet.

- Jeg kom her kun på grund af ham. Jeg skal ikke have billeder af nogen andre stjerner (i fortovet, red.), siger den hollandske turist Hooman Nazemi.

- Nogle af de ting, de siger i dokumentaren, er virkelig svære at høre, men man ved ikke med 100 procents sikkerhed, om det er sandt. Jeg elsker ham bare. Jeg elsker ham, og det tror jeg også, at alle andre gør.

Den 31-årige Antoine Baynes er en Michael Jackson-imitator og tjener penge på at moonwalke for turister på Hollywood Boulevard.

Han fortæller, at beskyldningerne mod den afdøde verdensstjerne ikke har haft negative konsekvenser for hans indtjening. Tværtimod faktisk.

- Efter dokumentaren kom ud, fik jeg lige så meget opmærksomhed som før, hvis ikke mere, siger han.

- Helt seriøst, jeg har viet folk som Michael Jackson-imitator. På søndag har jeg to bryllupper, tilføjer han.

Indtil sin død 25. juni 2009 stod Michael Jackson fast på sin uskyld.

Wade Robson, en af mændene med anklagerne mod ham i den følelsesladede dokumentar fra 2018, forsvarede i 2005 Jackson under ed i retten.

Her blev popstjernen frikendt i en langvarig sag om pædofili.

Tirsdag er det ti år siden, at Michael Jackson døde af en overdosis af narkosemedicin.

Her har nogle af hans mest dedikerede fans arrangeret et optog under navnet "MJ er uskyldig" igennem Hollywoods gader.

/ritzau/AFP