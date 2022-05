Michelangelos første tegning af nøgent menneske solgt på auktion

En Michelangelo-tegning er onsdag blevet solgt på auktion i Paris for 23 millioner euro, skriver nyhedsbureauet AFP.

Det svarer til 171 millioner kroner.

Værket har i årevis ligget gemt, men er for nylig dukket op i en privat fransk samling. Det er et af de eneste af kunstnerens værker, der ejes af private.

Michelangelo har afbilledet en skælvende nøgen mand. Tegningen er malet med brunt blæk og har størrelse som et A4-ark.

- Tegningen, mener jeg, er et af de mest spændende fund, der er gjort af de gamle mestres tegninger i lang tid, har Stijn Alsteens, leder af auktionshuset Christie's internationale afdeling, tidligere udtalt til Reuters.

Auktionshuset stod bag onsdagens handel.

Ifølge AFP er det renæssancekunstnerens første kendte tegning af et nøgent menneske.

Det er blot tre år siden, at eksperter fastslog, at værket var udført af selveste Michelangelo.

Siden er det blevet stemplet som fransk nationalskat, hvilket betyder, at det ikke har måttet forlade fransk grund i 30 måneder.

Her fik franske museer samt landets regering mulighed for at købe værket.

Nu er det afsat til anden side, fordi ingen slog til.

Værket kan dateres tilbage til sidst i det 15. århundrede. Michelangelo selv døde i 1564.

/ritzau/