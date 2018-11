Michelle Obama raser i ny bog over Trumps opførsel

Valget af Trump var et chok, siger tidligere førstedame. Han sendte tossede ekstremister efter Barack Obama.

USA's tidligere førstedame Michelle Obama fortæller i en ny bog om hendes forbløffelse, da Donald Trump i 2016 blev valgt som hendes mand, Barack Obamas afløser som præsident.

I bogen "Becoming", der vil være klar til salg hos de amerikanske boghandlere tirsdag, fortæller hun, at det kom som et chok, og at hun forsøgte "at lukke det ude".

I bogen fordømmer hun Trumps "birther-campaign".

Inden Trump vandt præsidentvalget for to år siden havde han i adskillige år stået bag en kampagne, der skulle påvise, at Barack Obama var en fremmed, der aldrig havde været amerikaner. En muslim der havde sneget sig ind i landet under et påskud.

Det var en åbenlys løgnagtig kampagne, der fik mange millioner amerikanere til at tro på, at Obama var en svindler i Det Hvide Hus.

Michelle Obama kalder det et farligt forehavende, der "helt bevidst skulle sætte rav i den blandt tossede ekstremister og skøre folk".

Hendes vrede er tydelig, når hun fortæller om Trumps opførsel under de sidste valgdebatter med demokraten Hillary Clinton. Hun anklager ham for at have "stalket" Clinton ved fysisk at træde helt tæt og bag på hende under deres debatter.

- Jeg kan skade dig og slippe afsted med det, siger hun om Trumps måde at tænke på.

I sine erindringer skriver hun åbent om sit forhold og ægteskab med Barack Obama, hvordan det var at vokse op i Chicago, hvordan det var at konfrontere racismen, da hun blev en offentlig person.

Og så hendes overraskelse over pludselig at være USA's første sorte førstedame.

Mandens mange hverv som politiker betød, at han i en række år ofte var væk fra familien. Derfor var der "en håndfuld gange" brug for en ægteskabs- og parterapeut til at få tingene tilbage på sporet.

Hun beretter, hvordan hun følte sig "fortabt og alene", da hun under en graviditet for 20 år siden tabte barnet.

De to piger, Sasha og Malia, som parret siden fik, måtte hjælpes på vej gennem kunstig befrugtning, fortæller hun.

/ritzau/AP