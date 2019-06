Microsoft lancerer ny Xbox-spillekonsol i sommeren 2020

Microsofts nye spillekonsol bliver fire gange så kraftig som deres seneste, Xbox One X fra 2017.

Microsoft løfter sløret for den næste Xbox-konsol, der udkommer i sommeren 2020.

Spillekonsollen med tilnavnet "Project Scarlett" bliver fire gange så kraftig som Microsofts seneste konsol, Xbox One X fra 2017, som var en opgraderet udgave af Xbox One fra 2013.

Microsoft afslørede konsolplanerne på en konference i Los Angeles, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Konsollen vil kunne vise op mod 120 billeder per sekund, hvilket er dobbelt så mange, som et standard tv kan vise.

Derudover vil konsollen have en SSD-harddisk i stedet for de nuværende mekaniske diske. Det vil få spil til at loade langt hurtigere.

Microsoft vil sammen med den nye Xbox lancere en ny version af det populære skydespil "Halo".

Spilkonsolsrivalen Sony har også annonceret, at man snart vil lancere en ny version af sin spillekonsol, Playstation 5.

Specifikationerne vil nogenlunde være de samme som den nye Xbox, og den vil indeholde en kraftig AMD-processor.

Analytikere mener, at den nye Playstation vil blive lanceret i slutningen af 2020.

/ritzau/