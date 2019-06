Miley Cyrus lovede bedste koncert nogensinde men skuffede

Et af Tinderbox' hovednavne Miley Cyrus var kun på scenen i 51 minutter fredag aften. Det møder stor kritik.

Selv om popstjernen Miley Cyrus på forhånd havde meddelt sine fans, at fredagens koncert på Tinderbox ville blive en af hendes bedste nogensinde, endte det i en "pinlig kort affære på sølle 50 minutter".

Det skriver fyens.dk i en anmeldelse af koncerten.

Her kalder anmelder Simon Staun den amerikanske superstjerne for "velsyngende og veloplagt", men understreger flere gange, at 50 minutter på scenen er en "skændsel for et hovednavn".

Det er Ekstra Bladets musikanmelder, Thomas Treo, enig i.

Treo sammenligner koncerten med et afbrudt samleje, netop fordi Cyrus' hæsblæsende sæt sluttede så brat.

- Det var vulgær underholdning og kaotisk som hele hendes forrykte karriere, skriver Thomas Treo.

Anderledes uenig er B.T., der i sin anmeldelse skriver, at den amerikanske popstjerne "kom, så og sejrede" i Tusindårsskoven i Odense.

- Da hun rundede det hele af med ’Wrecking Ball’, var der dømt Miley-ekstase, og selv om det langt fra var ligeså skørt og ’chokerende’, som sidst hun var i Danmark, var Miley Cyrus ventetiden værd, skriver avisens anmelder på Tinderbox, Kristian Dam Nygaard.

Ekstra Bladets Thomas Treo mener, at der var "engagement og glød i hendes vokal", mens fyens.dk går endnu længere og kalder Miley Cyrus for "en sublim sanger med stor variation i udtrykket".

Trods den korte koncert havde 26-årige Cyrus desuden tid til at slikke på en studenterhue og skamrose Danmark:

- Sikken fucking fantastisk by, I har. Sikken et fucking fantastisk land, jeg føler mig virkelig fucking velkommen, lød det fra scenen.

Fyens.dk og Ekstra Bladet kvitterer begge med tre stjerner, mens B.T. giver popstjernens optræden fire stjerner.

/ritzau/