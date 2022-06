Millioner følger koncert for dronningen ved Buckingham Palace

Store musiknavne er lørdag aften i London for at fejre dronning Elizabeth. Men hovedpersonen er ikke mødt op.

Mange tusinde mennesker har lørdag bevæget sig op ad The Mall og samlet sig foran Buckingham Palace i London for at deltage i en stor fest for dronning Elizabeth, der kan fejre 70 år som statsoverhoved.

Nogle af Storbritanniens største musikere - med bidrag fra blandt USA - vil fyre op under festen for den 96-årige dronning. Det er tredjedagen af en fire dage lang fejring af dronningen.

Der vil være en række medlem af den royale familie til stede ved koncerten. Men hovedpersonen selv, dronningen, vil ikke møde frem, rapporterer BBC. Hoffet oplyste allerede torsdag på førstedagen af en fire dage lang fejring, at dronningen følte sig udmattet.

Heller ikke hendes barnebarn Harry og hans kone Meghan deltager. Men det er en helt anden historie.

Artiklen fortsætter under annoncen

Koncerten "Party at the Palace" finder sted foran det royale palads Buckingham Palace.

22.000 publikummer er mødt op. De fleste pladser er fordelt ved et landsdækkende lotteri. Stemningen er høj, melder de britiske medier. Også selv om landets meteorologiske tjeneste har advaret om, at det måske bliver tordenvejr, rapporterer avisen Daily Telegraph.

Men mange millioner følger med derhjemmefra. BBC har fra klokken 20.30 dansk tid sendt direkte fra koncerten.

Den vil sent på aftenen blive afsluttet med taler fra kronprins Charles og hans søn William - næst i rækken til at overtage kongetitlen. I taler rettet til en mor og en farmor, oplyser ITV News.

Og der blive musik for enhver smag. Her følger en liste over nogle af dem, der vil hylde dronningen med 70 år som statsoverhoved:

Queen, Diana Ross, Bonnie Tyler, Andrea Botticelli, Alicia Keyes, Rod Stewart, Hans Zimmer og George Ezra.

Og der er også blevet plads til dette års britiske deltager ved det internationale melodigrandprix, Sam Ryder, der var lige på nippet til at tage førsteprisen.

De mange tilskuere vil heller ikke blive snydt for Elton John. Han bidrager på afstand med en video.

Fejringen af det store platinjubilæum begyndte torsdag.

Torsdag vinkede den britiske dronning fra balkonen på Buckingham Palace sammen med nogle af sine børn og børnebørn til fremmødte briter. Senere samme aften deltog hun i en fakkeltænding.

Fredag måtte dronning Elizabeth trække sig fra festlighederne, fordi hun havde "oplevet ubehag".

/ritzau/