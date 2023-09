Min mor og jeg er kvinder på to meget forskellige måder. En bog gav os en undskyldning for at tale om det

Min 60-årige mor forstår ikke helt meningen med tegneserier. Derfor måtte jeg gnide øjnene en ekstra gang, da jeg så hende stå og fnise over noget, hun havde set i min udgave af stribebogen “Voksenværk” af Stine Spedsbjerg. Hun var faldet over en tegning af bogens hovedperson, en ung og frivilligt barnløs kvinde, som med store øjne sidder og taler med en tydeligt nybagt mor. Denne – træt, dækket af udefinérbare kropsvæsker og skidt og med et spædbarn på skødet, som gnasker løs på hendes hævede brystvorte – spørger, om hovedpersonen ikke snart selv skal have “sådan en lille guldklump?”

"Skal du ikke snart have sådan en lille guldklump selv?" Foto: StineStregen/Gads forlag.

Tegningen havde fået min mor til at stoppe op midt i opvasken, og da hun løftede blikket fra bogens sider, sagde hun: “Hende dér, hun er modig.” Og så, med ærefrygt i stemmen: “Kan man overhovedet sælge sådan en bog?”

Bogen i fokus har undertitlen “Skal du aldrig være mor?”, og den handler om at være voksen – og ikke mindst kvinde – på den “forkerte” måde. Altså at have nået en vis alder uden at have de traditionelle markører i sit liv såsom børn og en ægtefælle.

Hovedpersonen, og forfatteren, har aktivt valgt børn fra, og hendes veninder står på alle tænkelige sider af samme “valg” – nogle er ufrivilligt barnløse, nogle er mødre, nogle er skinhellige, bedrevidende mødre (“de værste er dem med barnevogne”, mumler min mor med næsen i bogen) og en enkelt har på grund af en kræftdiagnose fået trukket store fede linjer under sin livmoders udløbsdato. Det frie valg er for nogle altså knap så frit, og det kan både skyldes biologiske begrænsninger og omverdenens forventninger.

"Hvis jeg bliver ved med at abortere, må jeg vel få en hund." Foto: StineStregen/Gads forlag.

Man skal ikke lade sig narre af bogens undertitel – den handler også om andet end moderskab. For eksempel spørger den sagte, om man ikke kan få lov til at ønske sig mere af livet end blot et arbejde eller et barn. Om hvorvidt det virkelig er nødvendigt med al den støjende teknologi, som får alle til at tro, at den har krav på ens opmærksomhed 24 timer i døgnet. Om hvordan drømme om eventyr med alderen bliver byttet ud med drømme om støvsugere. Om hvordan livets alvor banker på, når man mindst venter det.

Som superbruger af det “forkerte” kvinde- og voksenliv har jeg ikke følt mig så set, siden Barbie-filmen tidligere i år præsenterede en ny Barbie-dukke, der tager udgangspunkt i en moderne kvinde og som konsekvens går i nattøj hele døgnet, bruger timevis på at se på andres forlovelsesbilleder på det sociale medie Instagram, og som ser mini-serien "Stolthed og fordom" fra 1995 syv gange i træk, inden hun skal sove (tilbehør som angstanfald og OCD sælges separat).

Et af Barbie-filmens fokuspunkter er fortællingen om en mor og en datter, som er kommet lidt for langt væk fra hinanden, fordi de er formet af hver deres tid og kvindesyn. Et allerede ikonisk citat fra filmen ser dog til sidst på tidligere generationers manglende evne til at "følge med udviklingen" med tilgivelse og forsoning: "Vi mødre står stille, så vores døtre kan se sig tilbage og se, hvor langt de er kommet".

Jeg får nok aldrig min mor til at se Barbie-filmen, men jeg har sat pinligt mange æselører i min udgave af bogen “Voksenværk”, fordi der er så meget i den, jeg gerne vil dele med hende – ikke fordi min mor "står stille", men så vi kan fortsætte samtalen om vores på én gang forskellige og alligevel rørende ens kvindeliv på tværs af skiftende tider. En samtale, som først for alvor begyndte, da “Voksenværk” lå på køkkenbordet.

Mens min mor stod og bladrede i bogen, hørte jeg hende for første gang sætte ord på, hvordan det i 1980’erne aldrig faldt hende ind, at hun overhovedet havde et valg – selvfølgelig skulle hun være mor! Hun blev da også tidligt del af noget, hun nu med rynket næse kalder “Den hellige moderskabs-klub”, hvor man bare ved at blive gravid kunne "level-up" til at være en "rigtig" kvinde, som hun siger. Det er en tanke, hun i dag, flere år senere og med det hele på afstand, gyser lidt ved, mens hun beundrer kvinder som Stine Spedsbjerg, der kan stå på den anden side.

Noget af det, jeg holder mest af ved bogen "Voksenværk", er den solidaritet, kærlighed og higen efter at forstå andre kvinders situation, som hovedpersonen udviser. Og forfatterens insisteren på, at intet i livet er så sort/hvidt, som omgivelserne nogle gange vil gøre det til. Stine Spedsbjerg forstår for eksempel, at man sagtens kan være nostalgisk omkring noget, man hverken vil have eller savner. Det er smukt – og enkelt – formidlet i en tegning af en eftertænksom hovedperson, som sidder og forestiller sig et barn, mens hun tænker: “Hvis jeg havde fået dig, ville du så ligne mig?”

"Hvis jeg havde fået dig, ville du så ligne mig?" Foto: StineStregen/Gads forlag.

Min mor er stadig begejstret over, hvor meget en tegneserie kan sætte i gang. Eller som hun formulerer det med sin underspillede, midtjyske dialekt:

“Den bog kan man godt købe”.

Simone Nilsson (f. 1990) er journalist og illustrator hos Kristeligt Dagblad. I klummen ”Fodnoter fra livet” skriver hun ikke om de store overskrifter, men forsøger at finde fodfæste i voksenlivet gennem en blanding af eftertænksomhed, humor og eksistentiel rædsel.