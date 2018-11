Ahmed Akkari: Min største bedrift er at turde se indad i mørket

Den tidligere imam Ahmed Akkari vil gerne huskes som en bidrager til livet og allerhelst som en frelser

Hvad er lykke?

At være i en tilstand af tilfredshed, trods alt.

Hvad er en god gerning?

At bringe glæde til livet.

Hvad sårer dig mest?

At opleve undertrykkelse.

Hvad er den største synd?

At undertrykke det levende.

Hvad kan du ikke undvære?

Guds ånd.

Hvad er din yndlingsbeskæftigelse?

At finde nye eventyr.

Hvordan vil du gerne huskes?

Som en bidrager til livet og helst som en frelser.

Hvad er du bange for?

At mit ego bliver for selvsikkert, eller at det skrumper til en følelse af mindreværd.

Hvad tror du på?

Menneskets evne til at overkomme og nå fuldkommenhed i dette liv og det næste.

De viseste ord?

Det er udtryk for en samling af livets erfaringer, der bringer den mest passende forståelse af en situation. Løsninger er altid et resultat af en given forståelse.