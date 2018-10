Mindekoncert for Kim Larsen skabte fællessang over hele landet

DR's mindekoncert markerede slutningen på en uge, hvor danskere over hele landet har taget afsked med Larsen.

Der var både fællessang og lysende mobiltelefoner i vejret, da en fyldt Rådhuspladsen i København søndag aften tog afsked med Kim Larsen.

Tusindvis af danskere havde trodset det klare og kølige efterårsvejr og var taget til mindekoncert for at synge med på klassikere som "Langebro", "Midt om natten", "Kvinde min" og mange flere.

Og også til storskærmsarrangementer landet over var folk samlet for at følge koncerten, der hyldede Larsen og hans sangskat.

DR's underholdningschef, Jan Lagermand Lundme, var til stede på Rådhuspladsen og nåede med egne ord "rundt i alle følelserne".

Han er glad for, at koncerten kom ud til hele landet.

- Kim Larsen er jo dansk og betyder noget for alle danskere. Derfor har det været vigtigt, at vi også kom ud i Danmark, siger han.

Ifølge arrangøren var omkring 35.000 mødt op på Rådhuspladsen, mens cirka 10.000 var til storskærmsarrangement i Aalborg, 8000 i Aarhus og 3500 i Odense.

Til koncerten stod kunstnere som The Minds of 99, Caroline Henderson og Love Shop for at fortolke Larsens hits fra både Gasolin- og solotiden.

Allerede flere timer inden koncerten var de første begyndt at dukke op på Rådhuspladsen.

Blandt de danskere, der havde indfundet sig på Rådhuspladsen, var Kim Larsen-fan Susan Hansen, der til DR udtaler:

- Det betyder så meget at være her. Den mand har betydet så meget i mit liv. Hvis man er trist, skal man bare høre Kim Larsen, og så bliver man glad igen, siger hun til DR.

- Han synger både for ung, gammel og de helt små. Han er vores alle sammens Kim Larsen.

Radio- og tv-vært Mads Steffensen var vært for søndagens koncert, hvor de musikalske indslag kun blev afbrudt af videoklip fra musikerens liv og karriere.

På sociale medier blev der skrevet flittigt om koncerten, hvor folk gav deres besyv med om de forskellige fortolkninger af Larsens sange.

Her var der både ros til arrangementet for at hylde en kunstner, der kan samle landet, mens andre mente, at arrangementet måske var blevet en kende for meget for Larsen.

Men DR's underholdningschef mener, at arrangementet har været til glæde for langt de fleste.

- Jeg kan bare mærke, at der i Danmark og hos danskerne har været et behov for at sige ordentligt farvel til ham og mødes for at synge de her sange, siger Jan Lagermand Lundme.

Koncerten rundede af med først Magtens Korridorer, der fik Rådhuspladsen til at gynge med en udgave af "Rabalderstræde".

DR's Pigekor satte punktum for koncerten med "Om lidt" og fællessang.

Mindekoncerten markerede slutningen på en uge, hvor mange danskere på forskellig vis har taget afsked med den folkekære spillemand.

Kim Larsen sov søndag morgen i sidste uge stille ind efter længere tids sygdom. Han blev 72 år.

