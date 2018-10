Mindeord viser Larsens gennemslagskraft

* Siden sin bortgang søndag den 30. september er Kim Larsen blevet æret af alt fra kulturpersoner til politikere - skriftligt såvel som mundtligt.

* Folkepoetens død blev nævnt tirsdag i statsminister Lars Løkke Rasmussens åbningstale i Folketinget. Statsministeren citerede blandt andet sangen "De smukke unge mennesker".

* Gasolins guitarist, Franz Beckerlee, delte sin chokerede reaktion på sin tidligere bandkammerats død på Facebook. På trods af flere årtiers kold luft mellem de to udtrykte Beckerlee et håb om snart at mødes i det hinsides og dele "en masse frisk sladder".

* Radiovært Anders Lund Madsen leverede et kort og kontant "Stille, alle sammen. Kim Larsen er død" på Twitter.

* Thomas Helmig, en anden folkekær musiker, brugte Facebook til at udtrykke sine tanker: "Det største træ i skoven er faldet" skrev han blandt andet.

Kilder: BT, Facebook og Twitter

/ritzau/