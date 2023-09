The Minds of 99 annoncerer ekstrakoncert i Parken

Bandet The Minds of 99 afholder endnu en koncert i Parken næste sommer.

Det skriver Live Nation Denmark i en pressemeddelelse.

Bandet spiller i forvejen i Parken 21. og 22. juni 2024 og tilføjer nu også den 23. juni til listen.

Det er aldrig sket før, at nogen dansk eller international artist har spillet tre koncerter i Parken i træk, fremgår det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Billetterne til de første to koncerter blev udsolgt "i nærmest samme øjeblik, de kom i salg", fremgår det.

Live Nation og bandet har på baggrund af efterspørgslen annonceret en ekstrakoncert sankthansaften.

Ifølge Ulrik Ørum fra Live Nation er det den store interesse fra bandets følgere, der har resulteret i, at de nu kan annoncere endnu en koncert.

- Da de to første koncerter blev udsolgt med det samme, spurgte The Minds of 99 deres følgere, om der var et behov for en tredje koncert. Det kan vi konstatere, at der i den grad er, siger han i pressemeddelelsen.

- Tilmeldingerne til ventelisten taler sit tydelige sprog. Derfor har vi brugt de sidste uger på at undersøge muligheden for at lave en ekstrakoncert, og det er glædeligt for os at kunne annoncere, at det kan lade sig gøre at imødekomme behovet, siger han.

Niels Brandt, der er forsanger i bandet, er beæret over, at så mange har skrevet sig på ventelisten, og at det kan lade sig gøre at lave en koncert mere.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Og så håber vi bare, at alle, der har skrevet, at de ikke nåede at få billetter til de første to koncerter, kan komme til denne her, siger han i pressemeddelelsen.

Der bliver i første omgang sat 35.000 billetter til salg til ekstrakoncerten, og det officielle billetsalg starter fredag 29. september klokken 10.

The Minds of 99 albumdebuterede i 2014 med sin selvbetitlede plade, "The Minds of 99".

De står bag hits som "Hurtige hænder", "Stjerner på himlen" og "Under din sne".

/ritzau/