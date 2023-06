The Minds of 99 erstatter Black Eyed Peas på Tinderbox

Danske Minds of 99 tager Black Eyed Peas plads på den odenseanske festival Tinderbox.

Det skriver Tinderbox i en pressemeddelelse.

Den amerikanske popgruppe har været nødt til at aflyse deres koncert på grund af logistiske udfordringer.

Minds of 99 spiller klokken 22.45 på Blå Scene.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er klart, at vi er rigtig ærgerlige over at Black Eyed Peas, som jo var et af vores internationale hovednavne i år, har meldt afbud.

- Men når det så er sagt, så er vi utroligt glade for, at The Minds of 99 kunne træde til med så kort varsel.

- De beviser gang på gang, hvorfor de er et af landets mest hyldede livebands, og så er de et af de absolut mest ønskede navne til Tinderbox.

Det siger festivaldirektør, Brian Nielsen, ifølge meddelelsen.

Aflysningen har ikke været den første. I onsdags meldte den danske sanger Jada ud, at hun ikke kunne spille grundet sin graviditet.

Den engelske musiker Raye og to andre mindre internationale navne er også blevet taget af plakaten. I stedet kommer norske Astrid S, Ida Laurberg, Eee Gee og Zar Paulo.

Artiklen fortsætter under annoncen

Festivalen finder sted den 22.-24. juni i Tusindårsskoven, og der er stadig billetter til salg.

Ud over de tidligere nævnte kunstnere, kan man blandt andet få lov til at se Armin Van Buuren, Dean Lewis, George Ezra, Maroon 5 og Red Hot Chili Peppers og mange flere.

Tinderbox havde sin debut i 2015. Særligt kendetegnende for festivalen er scenen "Magicbox", hvor der kun spilles elektronisk musik.

Tidligere år har også budt på store navne som Robbie Williams, Rammstein, A$AP Rocky og Depeche Mode.

/ritzau/