Mindst 40 mennesker er omkommet efter brokollaps i Indien

Billeder og videooptagelser viser en ødelagt bro og mennesker, der forsøger at kravle i land via bro-kabler.

Hundredvis af mennesker er faldet i en flod, da en hængebro i Indiens vestlige stat Gujarat kollapsede søndag.

Flere embedsfolk fra den lokale regering oplyser ifølge medier, at 40 personer har mistet livet.

30 mennesker er i kritisk tilstand, siger en minister i lokalregeringen ifølge Reuters. Nyhedsbureauet sætter ikke navn på ministeren.

Til avisen India Today siger Harsh Sanghavi, der bestrider en ministerpost i den lokale regering, at 70 mennesker er blevet reddet og fragtet til hospitalet.

400 personer menes at have opholdt sig på broen, da den faldt sammen og sendte de mange mennesker i Machchu-flodens vand.

Billeder og videooptagelser viser den ødelagte bro og mennesker, der forsøger at kravle i land via broens kabler og net. Andre er i vandet, men holder stadig fast i broens skelet.

Ifølge avisen The Indian Express er der tale om en knap 100 år gammel bro, der for nyligt blev genåbnet efter renovering.

India Today skriver, at det blot er fem dage siden, at man igen kunne begynde at krydse broen.

Arbejdet med at renovere broen havde ifølge Reuters stået på i seks måneder.

Broen kollapsede, fordi den ikke kunne holde til vægten af de mange mennesker, skriver nyhedsbureauet PTI, der har oplysningen fra embedsfolk.

/ritzau/