Mindst en er dræbt i formodet russisk missilangreb på museum

Et formodet russisk missilangreb på et museum i den ukrainske by Kupjansk har dræbt en person og såret mindst ti.

Det oplyser Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, på beskedtjenesten Telegram tirsdag. Det skriver Reuters.

- Foreløbig har vi kendskab til én omkommet museumsarbejder og ti sårede. Der er flere mennesker under murbrokkerne, skriver Zelenskyj blandt andet ifølge Reuters.

Kupjansk ligger i det østlige Ukraine cirka 80 kilometer fra grænsen til Rusland og er en del af Kharkiv-regionen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det ukrainske præsidentkontor oplyser, at det er et russisk missil af typen S-300, der har ramt museet.

Kupjansk havde inden krigen 26.000 indbyggere. Byen er et vigtigt knudepunkt for togtrafikken i Østukraine og har derfor også stor strategisk betydning.

Russiske soldater holdt byen besat i flere måneder efter Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022.

I september formåede ukrainske styrker dog at jage de russiske soldater på porten. En modoffensiv sikrede, at Ukraines hær igen fik kontrol med Kupjansk.

Artiklen fortsætter under annoncen

Også byerne Izium og Balaklija kom tilbage på ukrainske hænder.

Rusland har under krigen i Ukraine afvist, at dets styrker går efter civile mål. Alligevel er der adskillige eksempler på, at blandt andet beboelsesejendomme og hospitaler er blevet ramt af russiske missiler.

Museet i Kupjansk er ikke den første kulturinstitution, som er mål for et formodet russisk angreb. 600 personer blev dræbt, da teatret i havnebyen Mariupol blev bombet af russiske styrker. Det skete i marts sidste år.

/ritzau/