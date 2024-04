Minister antyder israelsk involvering i eksplosioner i Iran

Israels nationale sikkerhedsminister, Itamar Ben-Gvir, er kommet i strid modvind for at antyde, at Israel står bag eksplosioner i Iran fredag.

Iranske statsmedier meldte om eksplosioner i Isfahan-provinsen, og amerikanske medier rapporterede med henvisning til embedsmænd fra USA, at der var tale om et israelsk modangreb på Iran.

Men hverken Israels militær eller regeringen har udtalt sig efter henvendelser fra nyhedsbureauet AFP.

Ministeren Ben-Gvir, der tilhører den absolutte højrefløj i Israel, har dog på det sociale medie X skrevet "Fugleskræmsel!". Det er slang på hebraisk for "svagt".

Dermed antyder han både, at Israel står bag eksplosionerne, og at det mulige angreb var utilstrækkeligt.

Udtalelsen har hurtigt ført til reaktioner på sociale medier og tv.

- Aldrig før har en minister gjort så stor skade på landets sikkerhed, dets image og internationale status, skriver oppositionsleder Yair Lapid på X - det tidligere Twitter.

- Med et utilgiveligt tweet på et ord har Ben-Gvir skoset og vanæret Israel fra Teheran til Washington.

Podcastværten og akademikeren Shaiel Ben-Ephraim siger, at Ben-Gvir "bekræfter den israelske operation og gør grin med den".

- Ved at gøre det underminerer han Israels magt til at afskrække. En absolut skændsel for en minister, skriver han på X.

Senere fredag har det officielle iranske nyhedsbureau Tasnim delt ministerens udtalelse på sociale medier.

Tally Gotliv, som er israelsk parlamentsmedlem for premierminister Netanyahus Likud-parti, udtrykker begejstring over udviklingen i Iran.

- En morgen med stolthed, skriver hun på X.

- Israel er et stærkt og magtfuldt, tilføjer Gotliv, der er også er medlem af det israelske parlaments udenrigs- og sikkerhedsudvalg.

I iranske medier er angrebet blevet nedtonet. En højtstående iransk embedsmand har over for nyhedsbureauet Reuters sået tvivl om, hvorvidt Israel står bag.

Israel blev i weekenden angrebet med hundredvis af droner og missiler fra Iran. Angrebet blev i vidt omfang afværget af Israel og allieredes luftforsvar.

Siden har verden ventet på et modsvar fra Israel mod Iran.

