Minister hylder afgående Margrethe som kulturens dronning

Dronning Margrethe har i sandhed været kulturens dronning.

Det siger kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M), efter at dronningen i det, der blev regentens sidste nytårstale, meddelte, at hun vil abdicere.

- Det kræver mindst lige så meget mod som kreativitet at stille sig frem på forreste række.

- Og tænk sig, at vi i 52 år har haft en dronning, der til fingerspidserne ikke bare har været kulturbærende som samlingspunkt, men også en kulturskabende figur til glæde for hele nationen, siger han.

Blandt dronningens meritter i kulturverdenen fremhæver ministeren for eksempel Netflix-filmen "Ehrengard: Forførelsens kunst", hvor hun lavede découpager til filmens scenografi og designede kostumerne til blandt andre skuespilleren Sidse Babett Knudsen.

Derudover lavede hun scenografi og kostumer til balletforestillingen "Snedronningen" i Tivoli.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at dronningen har en kæmpe andel i, at Danmark er en stor og anerkendt kulturnation.

- Og på den måde har hun været med til at gøre et forholdsvist lille land som Danmark større - også internationalt set, siger Jakob Engel-Schmidt.

Dronning Margrethe abdicerer 14. januar og overlader tronen til sin ældste søn, kronprins Frederik.

Jakob Engel-Schmidt håber, at hun vil fortsætte sit virke som kunstner efter abdikationen.

- Hendes kunst har været med til at sætte det danske kongehus i et helt særligt relief over hele kloden og på den måde også virket som inspiration.

- Både til danske kunstnere og for helt almindelige danskere, som måske selv nyder en særlig interesse for kunsten eller bare ser et forbillede i en regent, som også er kunstner, siger kulturministeren.

