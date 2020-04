Minister trækker i land: Kirker bør holde lukket i påsken

Regeringen dropper planer om at genåbne kirker i påsken, efter at præster har udtrykt bekymring.

Påsken er kirkens vigtigste højtid, men i år vil kirkebænkene formentligt være tomme.

Det er, selv om kirkeminister Joy Mogensen (S) onsdag sagde, at regeringen arbejdede på at gøre det muligt for de ellers lukkede kirker at holde påskegudstjenester i begrænset omfang.

Nu lyder det fra kirkeministeren, at man bør droppe de overvejelser.

Det skriver Kirkeministeriet i en pressemeddelelse torsdag aften.

Det sker, efter at landets præster har udtrykt bekymring for, om det vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at lempe på restriktionerne og delvist genåbne kirkerne i påsken.

- Det er fortsat smerteligt, at vi må fejre påske uden at kunne gå i kirke. Men jeg er glad for, at folkekirken står last og brast med resten af samfundet, udtaler Joy Mogensen i pressemeddelelsen.

Kirkerne har ligesom store dele af det offentlige Danmark været lukket siden 11. marts i bestræbelserne på at undgå spredning af coronavirus.

Begravelser og bisættelser kan dog finde sted. Men der er strikse restriktioner for, hvor mange deltagere der lukkes ind afhængig af kirkens størrelse.

Joy Mogensen har torsdag holdt møde med landets biskopper. Biskop i Københavns Stift, Peter Skov-Jakobsen, udtaler:

- Biskopperne forstår og påskønner, at politikerne og regeringen har ønsket at komme kirken i møde på dette punkt, siger han.

- Men ved nærmere eftertanke finder biskopperne ikke, at kirken bør have særbehandling i forhold til det samfund, som kirken er en del af. Derfor må vi i år fejre påsken på anden vis: Sammen - men hver for sig.

