Minister opfordrer TV 2 til at give dispensation til EM-arrangementer

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) opfordrer TV 2 til at se mildere på at give dispensationer til at kunne afvikle storskærmsarrangementer under sommerens EM-slutrunde.

Det siger han til Ritzau.

- Mit ministerium har her til morgen (onsdag, red.) talt med TV 2, og jeg har en klar forståelse af, at det arbejder TV 2 på, siger han.

Mediet har tidligere sagt til Ekstra Bladet, at det ikke bliver muligt at samles hundredvis af mennesker til storskærmsarrangementer uden for barer og caféer.

Det har mødt massiv kritik fra en række politikere på Christiansborg, som mener, at TV 2 er i gang med at lave et selvmål med et forbud.

TV 2 har i mellemtiden benyttet sig af argumentet om, at mediet forsøger at drive en forretning.

- Vi ønsker ikke at forære, hvad vi har købt ind i dyre domme, væk, har sportsdirektør Frederik Lauesen fra TV 2 sagt til avisen.

- Når vi har købt en andel i EM i fodbold, så er det, fordi vi mener, at vi kan lave en god forretning på det, siger TV 2's Frederik Lauesen til avisen.

Argumentet møder forståelse hos kulturministeren, der kalder det en væsentlig del af historien.

- TV 2 konkurrerer på et marked med faldende annonceindtægter og stor konkurrence. Derfor har jeg som kulturminister også forståelse for, at TV 2 naturligvis skal have det hele til at hænge sammen.

- Jeg håber så, at TV 2 kan få det hele til at hænge sammen, samtidig med at man skaber en mulighed for at dispensere, så langt de fleste danskere har mulighed for at nyde em som de plejer at gøre, lyder det fra Jakob Engel-Schmidt.

