Minister: Ukraine tilbageerobrer 20 kvadratkilometer nær Bakhmut

Ukraine sagde tirsdag, at man er lykkedes med at skubbe russiske styrker tilbage fra flankerne omkring Bakhmut.

Samtidig fortsætter russiske styrker dog deres indtog dybere ind i den østlige by.

Ifølge Ukraines viceforsvarsminister, Hanna Maljar, har Ukraine tilbageerobret omkring 20 kvadratkilometer af en russisk flankering omkring Bakhmut.

- På samme tid rykker fjenden til en vis grad frem i Bakhmut og ødelægger byen fuldstændigt med artilleri, siger hun på sociale medier.

Tidligere lød det fra Ukraines generaloberst, Oleksandr Syrskyj, at han havde besøgt Bakhmut for at uddele æresbevisninger til landets tropper.

Den paramilitære Wagner-gruppe er spydspids for Ruslands fremstød i Bakhmut.

- Wagners mænd gik ind i Bakhmut som rotter i en musefælde, sagde Oleksandr Syrskyj.

Byen på engang 70.000 indbyggere er blevet centrum for kampene.

/ritzau/AFP